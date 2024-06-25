Увеличение тарифа на свет даст "Энергоатома" и "Укргидроэнерго" 50 млрд грн, - эксперт

"Собственно для восстановления разрушенных энергетических объектов правительство вынуждено было пойти на повышение льготных тарифов для населения. Это позволит получить примерно 50 млрд грн, которые используют государственные "Энергоатом" и "Укргидроэнерго", которые и производят электричество для населения. Эти средства, как ожидается, пойдут на восстановление энергетической системы. Мы можем сделать это исключительно на собственные средства", - сказал он.

Магда объяснил, что сейчас государственные и частные энергетические компании в большинстве своем за собственные средства восстанавливают разрушенные электростанции и подстанции, а озвученная западная помощь - это "лишь капля в море", если учесть масштаб разрушений.

"Частные компании пытаются привлекать кредиты, а пока восстанавливают разрушенные объекты за свой счет. Государственные компании могут рассчитывать на помощь из бюджета, как, например, "Центрэнерго" для Трипольской и Змиевской ТЭС", - подчеркнул политолог.

Он подчеркнул, что от внешних партнеров Украина требует прежде всего вооружения, в частности, средств ПВО для защиты энергетических объектов.

"Восстанавливать то, что враг уничтожил, нужно собственными силами, затягивая пояса и принимая непопулярные решения. Горькая таблетка должна быть более эффективной, чем сладкое плацебо", - подытожил Магда.

Ранее премьер-министр Денис Шмигаль заявлял, что повышение тарифа на свет позволит "Энергоатому" и "Укргидроэнерго" получить деньги на ремонт, а также платить в бюджет больше налогов.