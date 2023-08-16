Збільшення прайс-кепів не вплинуло на поведінку учасників енергоринку, - "Оператор ринку"

"За підсумками липня середньозважена ціна електричної енергії на РДН зросла на 23,5% порівняно з червнем і, зрозуміло, що вплив підвищених прайс-кепів тут є. Водночас внаслідок скасування регулятором нижніх мінімальних рівнів прайс-кепів ціни по деяких нічних годинах у деякі дні просідали до низького рівня - в діапазоні 347,00 грн/МВт-год - 600 грн/МВт-год», - сказав він.

Очільник "Оператора ринку" зазначив, що з огляду на збільшення верхніх та зменшення нижніх прайс-кепів відзначається збільшення волатильності ціни по більшості годин доби, що особливо видно на прикладі вихідних днів.

"Водночас є декілька позитивних моментів і декілька питань, що ми маємо з цим робити. Сама поведінка гравців після підвищення граничних тарифів майже не змінилася. Як вони діяли до, так вони продовжують діяти і після", - додав Гавва.

Він пояснив, що на ринку електроенергії треба створити додатковий попит у ті години, коли вартість електроенергії падає до 347 грн/МВт-год. За його словами, цей попит може формуватися насамперед шляхом експортного потенціалу.

"Наш головний акцент, який ми робимо, виходячи з нових прайс-кепів, полягає у тому, що Україна має розвивати свої експортно-імпортні зв'язки з європейськими країнами і спрощувати процедуру експорту/імпорту", - підсумував Гавва.

Нагадаємо, раніше в Секретаріаті Енергетичного Співтовариства проаналізували діючі прайс-кепи та дійшли до висновку, що їх збільшення дозволить Україні імпортувати електроенергію в будь-яку годину доби в період дефіциту.

У кінці червня НКРЕКП встановила нові прайс-кепи електроенергії на ринку «на добу наперед» (РДН), внутрішньодобовому ринку (ВДР) і балансуючому ринку.