Увеличение прайс-кепов не повлияло на поведение участников энергорынка, - "Оператор рынка"

"По итогам июля средневзвешенная цена электрической энергии на РДН выросла на 23,5% по сравнению с июнем и, понятно, что влияние повышенных прайс-кепов здесь есть. В то же время вследствие отмены регулятором нижних минимальных уровней прайс-кепов цены по некоторым ночным часам в некоторые дни проседали до низкого уровня - в диапазоне 347,00 грн/МВт-ч - 600 грн/МВт-ч", - сказал он.

Руководитель "Оператора рынка" отметил, что, учитывая увеличение верхних и уменьшение нижних прайс-кепов, отмечается увеличение волатильности цены по большинству часов суток, что особенно видно на примере выходных дней.

"В то же время есть несколько положительных моментов и несколько вопросов, которые мы с этим делать. Само поведение игроков после повышения предельных тарифов почти не изменилось. Как они действовали до, так они продолжают действовать и после", - добавил Гавва.

Он пояснил, что на рынке электроэнергии нужно создать дополнительный спрос в то время, когда стоимость электроэнергии падает до 347 грн/МВт-час. По его словам, этот спрос может формироваться, прежде всего, путем экспортного потенциала.

"Наш главный акцент, который мы делаем исходя из новых прайс-кепов, состоит в том, что Украина должна развивать свои экспортно-импортные связи с европейскими странами и упрощать процедуру экспорта/импорта", - подытожил Гавва.

Напомним, ранее в Секретариате Энергетического Сообщества проанализировали действующие прайс-кепы и пришли к выводу, что их увеличение позволит Украине импортировать электроэнергию в любое время суток в период дефицита.

В конце июня НКРЭКУ установила новые прайс-кепы электроэнергии на рынке "на сутки вперед" (РДН), внутрисуточном рынке (ВДР) и балансирующем рынке.