Збільшення армії є частиною довгострокової мети Росії, яка виходить за межі війни в Україні, - ISW

Ці реформи тривають з початку 2023 року і включають відновлення Московського та Ленінградського військових округів і формування нових армійських корпусів, загальновійськових армій, а також механізованих і повітряно-десантних дивізій.

По мірі того, як російські військові починають формувати нові дивізії, армійські корпуси та армії, їх укомплектованість має зростати паралельно, принаймні на папері, зазначають в ISW.

"Проте здатність Росії належним чином здійснити ці реформи та інтегрувати збільшення бойового персоналу частково залежить від її ведення війни в Україні, як раніше оцінював ISW", - йдеться у звіті.

Середньострокові та довгострокові обмеження щодо формування збройних сил та економічні обмеження продовжуватимуть погіршувати здатність Росії підтримувати збільшення чисельності своїх військових і належно впроваджувати намічені реформи, зауважили в Інституті.