Увеличение армии является частью долгосрочной цели России, которая выходит за пределы войны в Украине, - ISW

Эти реформы продолжаются с начала 2023 г. и включают восстановление Московского и Ленинградского военных округов и формирование новых армейских корпусов, общевойсковых армий, а также механизированных и воздушно-десантных дивизий.

По мере того, как российские военные начинают формировать новые дивизии, армейские корпуса и армии, их укомплектованность должна расти параллельно, по крайней мере, на бумаге, отмечают в ISW.

"Однако способность России должным образом провести эти реформы и интегрировать увеличение боевого персонала частично зависит от ее ведения войны в Украине, как ранее оценивал ISW", - говорится в отчете.

Среднесрочные и долгосрочные ограничения по формированию вооруженных сил и экономические ограничения будут продолжать ухудшать способность России поддерживать увеличение численности своих военных и надлежащим образом внедрять намеченные реформы, отметили в Институте.