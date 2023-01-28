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Збили під час масованого удару. У Повітряних силах показали уламки ракети росіян

Ілюстративне фото: у Повітряних силах показали уламки ракети росіян, яку збили 26 січня (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Українські військові під час масованого удару росіян 26 січня збили на півдні ворожу ракету.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

Військові уточнюють, що ракету збили учасники підрозділу Херсонської зенітної ракетної бригади.

Фото: збита ракета росіян (t.me/kpszsu)

Нагадаємо, у четвер, 26 січня, росіяни вкотре завдали масованого ракетного удару по території України.

Загалом ворожі війська випустили 55 ракет, 47 з яких були збиті українськими захисниками.

При цьому в результаті атаки загинули 11 людей, ще 11 - отримали поранення.

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