Збили під час масованого удару. У Повітряних силах показали уламки ракети росіян

Українські військові під час масованого удару росіян 26 січня збили на півдні ворожу ракету.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram.
Військові уточнюють, що ракету збили учасники підрозділу Херсонської зенітної ракетної бригади.
Нагадаємо, у четвер, 26 січня, росіяни вкотре завдали масованого ракетного удару по території України.
Загалом ворожі війська випустили 55 ракет, 47 з яких були збиті українськими захисниками.
При цьому в результаті атаки загинули 11 людей, ще 11 - отримали поранення.
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