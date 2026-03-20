Збили Ка-52 дроном: екіпаж "Хижаки висот" отримав ордени від Зеленського

Українських захисників, які збили російський вертоліт Ка-52 за допомогою FPV-дрона, нагородили орденами "За мужність".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ президента України Володимира Зеленського №252/2026 та заступника керівника ОП Павла Палісу у Facebook .

Ордени "За мужність" отримали:

Андрусенко Юрій Михайлович - солдат;

Нечипас Давид Віталійович - солдат;

Слєпко Сергій Анатолійович - молодший сержант;

Шаповал Вадим Сергійович - молодший сержант.

Паліса розповів, що ворожий гелікоптер, який коштує мільйони, був збитий на Покровському напрямку.

"Це важливо розуміти: це не випадковість. Це вже системна робота. Це вже другий подібний результат у цього підрозділу", - додав він.

Фото: українські воїни знищили дроном бойовий вертоліт РФ (facebook.com/Pavlo.Palisa)

За словами заступника керівника ОП, у сучасній війні вирішує не розмір техніки, а рівень підготовки, точність і технологічність.