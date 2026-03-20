Збили Ка-52 дроном: екіпаж "Хижаки висот" отримав ордени від Зеленського
Українських захисників, які збили російський вертоліт Ка-52 за допомогою FPV-дрона, нагородили орденами "За мужність".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ президента України Володимира Зеленського №252/2026 та заступника керівника ОП Павла Палісу у Facebook.
Ордени "За мужність" отримали:
- Андрусенко Юрій Михайлович - солдат;
- Нечипас Давид Віталійович - солдат;
- Слєпко Сергій Анатолійович - молодший сержант;
- Шаповал Вадим Сергійович - молодший сержант.
Паліса розповів, що ворожий гелікоптер, який коштує мільйони, був збитий на Покровському напрямку.
"Це важливо розуміти: це не випадковість. Це вже системна робота. Це вже другий подібний результат у цього підрозділу", - додав він.
Фото: українські воїни знищили дроном бойовий вертоліт РФ (facebook.com/Pavlo.Palisa)
За словами заступника керівника ОП, у сучасній війні вирішує не розмір техніки, а рівень підготовки, точність і технологічність.
Знищення Ка-52
Нагадаємо, сьогодні, 20 березня, командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді повідомив, що російський ударний гелікоптер Ка-52 вартістю щонайменше 16 млн доларів було уражено в районі населеного пункту Надіївка Донецької області.
Особливістю операції стало використання оптоволоконного FPV-дрона, що дало змогу ефективно атакувати повітряну ціль і ліквідувати екіпаж під час спроби евакуації.