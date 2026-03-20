ua en ru
Пт, 20 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Збили Ка-52 дроном: екіпаж "Хижаки висот" отримав ордени від Зеленського

20:34 20.03.2026 Пт
2 хв
Президент України нагородив воїнів за унікальну операцію
aimg Іван Носальський
Українських захисників, які збили російський вертоліт Ка-52 за допомогою FPV-дрона, нагородили орденами "За мужність".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ президента України Володимира Зеленського №252/2026 та заступника керівника ОП Павла Палісу у Facebook.

Ордени "За мужність" отримали:

  • Андрусенко Юрій Михайлович - солдат;
  • Нечипас Давид Віталійович - солдат;
  • Слєпко Сергій Анатолійович - молодший сержант;
  • Шаповал Вадим Сергійович - молодший сержант.

Паліса розповів, що ворожий гелікоптер, який коштує мільйони, був збитий на Покровському напрямку.

"Це важливо розуміти: це не випадковість. Це вже системна робота. Це вже другий подібний результат у цього підрозділу", - додав він.

Фото: українські воїни знищили дроном бойовий вертоліт РФ (facebook.com/Pavlo.Palisa)

За словами заступника керівника ОП, у сучасній війні вирішує не розмір техніки, а рівень підготовки, точність і технологічність.

Знищення Ка-52

Нагадаємо, сьогодні, 20 березня, командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді повідомив, що російський ударний гелікоптер Ка-52 вартістю щонайменше 16 млн доларів було уражено в районі населеного пункту Надіївка Донецької області.

Особливістю операції стало використання оптоволоконного FPV-дрона, що дало змогу ефективно атакувати повітряну ціль і ліквідувати екіпаж під час спроби евакуації.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Володимир Зеленський Росавіація Офіс президента Війна в Україні Дрони
