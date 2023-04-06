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Зберігайте спокій. У Львівській області тестуватимуть систему оповіщення

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Львівська область, Четвер 06 квітня 2023 11:37
Зберігайте спокій. У Львівській області тестуватимуть систему оповіщення Фото: у Львівській області тестуватимуть систему оповіщення (pixabay.com)
Автор: РБК-Україна

У Львові та області тестуватимуть систему сповіщення в режимі реального часу без включення сирен. Місцевих жителів закликають зберігати спокій.

Про це повідомляє РБК-Україна посилаючись на Telegram-канал Оповіщення ЦЗ.

Зокрема, 6 та 7 квітня, в період з 10:00 до 13:00 департаментом з питань цивільного захисту Львівської ОДА проводитимуть тестування територіальної системи оповіщення в режимі реального часу, проте сирени не вмикатимуть.

Зазначається, що системою передаватиметься голосове повідомлення "Проводиться перевірка системи оповіщення в режимі онлайн. Час передачі...".

Раніше ми писали про те, що у Львівській області викрили підпільне виробництво неякісних комплектуючих до зброї

Також нагадаємо, що 9 березня у Львівській області російська ракета впала в житлову зону, четверо осіб загинули.

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