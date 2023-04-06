Зберігайте спокій. У Львівській області тестуватимуть систему оповіщення
У Львові та області тестуватимуть систему сповіщення в режимі реального часу без включення сирен. Місцевих жителів закликають зберігати спокій.
Про це повідомляє РБК-Україна посилаючись на Telegram-канал Оповіщення ЦЗ.
Зокрема, 6 та 7 квітня, в період з 10:00 до 13:00 департаментом з питань цивільного захисту Львівської ОДА проводитимуть тестування територіальної системи оповіщення в режимі реального часу, проте сирени не вмикатимуть.
Зазначається, що системою передаватиметься голосове повідомлення "Проводиться перевірка системи оповіщення в режимі онлайн. Час передачі...".
Раніше ми писали про те, що у Львівській області викрили підпільне виробництво неякісних комплектуючих до зброї
Також нагадаємо, що 9 березня у Львівській області російська ракета впала в житлову зону, четверо осіб загинули.
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