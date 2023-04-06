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Сохраняйте спокойствие. Во Львовской области будут тестировать систему оповещения

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Львовская область, Четверг 06 апреля 2023 11:37
Сохраняйте спокойствие. Во Львовской области будут тестировать систему оповещения Фото: во Львовской области будут тестировать систему оповещения (pixabay.com)
Автор: РБК-Украина

Во Львове и области будут тестировать систему оповещения в режиме реального времени без включения сирен. Местных жителей призывают сохранять спокойствие.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на Telegram-канал Оповещение ЦЗ.

В частности, 6 и 7 апреля, в период с 10:00 до 13:00 департаментом по гражданской защите Львовской ОГА будут проводить тестирование территориальной системы оповещения в режиме реального времени, однако сирены не будут включать.

Отмечается, что система будет передавать голосовое сообщение "Проводится проверка системы оповещения в режиме онлайн. Время передачи...".

Ранее мы писали о том, что во Львовской области разоблачили подпольное производство некачественных комплектующих к оружию

Также напомним, что 9 марта во Львовской области российская ракета упала в жилую зону, четыре человека погибли.

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