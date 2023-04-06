Сохраняйте спокойствие. Во Львовской области будут тестировать систему оповещения

Фото: во Львовской области будут тестировать систему оповещения (pixabay.com)

Во Львове и области будут тестировать систему оповещения в режиме реального времени без включения сирен. Местных жителей призывают сохранять спокойствие.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на Telegram-канал Оповещение ЦЗ.