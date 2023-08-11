UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Зберігання газу в Україні допоможе Європі посилити енергетичну безпеку, - The Telegraph

Фото: зберігання газу в Україні допоможе Європі посилити енергетичну безпеку (Getty Images)
Автор: Сергей Новиков

Попри ризики війни, українські підземні сховища газу стають все привабливішими для європейських компаній, що прагнуть закупити газ за дешевшими літніми цінами напередодні складної зими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на статтю The Telegraph.

Очільник групи "Нафтогаз" Олексій Чернишов у коментарі для видання зазначив, що більший попит з боку великих трейдерів на зберігання газу в Україні "Нафтогаз" відчув у липні 2023 року.

"ЄС має потужності для зберігання близько 100 мільярдів кубометрів газу, що становить близько чверті його річної потреби. Десять мільярдів кубометрів газу, які пропонуються Україною, можуть стати порятунком у важку зиму та збільшити запаси ЄС на 10%. Перекачка газу в Україну через трубопроводи в Польщі, Угорщині, Словаччині чи Молдові дозволяє компаніям купувати газ, коли ціни зазвичай нижчі влітку, і отримувати його, коли попит високий взимку", - зазначається у матеріалі.

У статті також додають, що опосередковано від використання українських ПСГ виграють й споживачі Великої Британії. Передбачається, що додаткові резерви газу допоможуть утримати зростання цін на паливо у ЄС, що вплине на рахунки за опалення у Сполученому Королівстві.

Припускається, що притік газу до українських підземних сховищ й надалі зростатиме навіть попри війну.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ГазНафтогаз України