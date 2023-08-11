Зберігання газу в Україні допоможе Європі посилити енергетичну безпеку, - The Telegraph

Очільник групи "Нафтогаз" Олексій Чернишов у коментарі для видання зазначив, що більший попит з боку великих трейдерів на зберігання газу в Україні "Нафтогаз" відчув у липні 2023 року.

"ЄС має потужності для зберігання близько 100 мільярдів кубометрів газу, що становить близько чверті його річної потреби. Десять мільярдів кубометрів газу, які пропонуються Україною, можуть стати порятунком у важку зиму та збільшити запаси ЄС на 10%. Перекачка газу в Україну через трубопроводи в Польщі, Угорщині, Словаччині чи Молдові дозволяє компаніям купувати газ, коли ціни зазвичай нижчі влітку, і отримувати його, коли попит високий взимку", - зазначається у матеріалі.

У статті також додають, що опосередковано від використання українських ПСГ виграють й споживачі Великої Британії. Передбачається, що додаткові резерви газу допоможуть утримати зростання цін на паливо у ЄС, що вплине на рахунки за опалення у Сполученому Королівстві.

Припускається, що притік газу до українських підземних сховищ й надалі зростатиме навіть попри війну.