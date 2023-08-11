Хранение газа в Украине поможет Европе усилить энергетическую безопасность, - The Telegraph

Глава группы "Нафтогаз" Алексей Чернышев в комментарии для издания отметил, что больший спрос со стороны крупных трейдеров на хранение газа в Украине "Нефтегаз" ощутил в июле 2023 года.

"ЕС имеет мощности для хранения около 100 миллиардов кубометров газа, что составляет около четверти его годовой потребности. Десять миллиардов кубометров газа, предлагаемых Украиной, могут стать спасением в тяжелую зиму и увеличить запасы ЕС на 10%. Перекачка газа в Украину через трубопроводы Польше, Венгрии, Словакии или Молдове разрешает компаниям покупать газ, когда цены обычно ниже летом, и получать его, когда спрос высок зимой", - отмечается в материале.

В статье также добавляют, что косвенно от использования украинских ПХГ выиграют и потребители Великобритании. Предполагается, что дополнительные резервы газа помогут удержать рост цен на топливо в ЕС, что отразится на счетах за отопление в Соединенном Королевстве.

Предполагается, что приток газа в украинские подземные хранилища и дальше будет расти даже несмотря на войну.