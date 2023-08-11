ua en ru
Пт, 11 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Зберігання газу в Україні допоможе Європі посилити енергетичну безпеку, - The Telegraph

Новость на русском →
П'ятниця 11 серпня 2023 13:37
Зберігання газу в Україні допоможе Європі посилити енергетичну безпеку, - The Telegraph Фото: зберігання газу в Україні допоможе Європі посилити енергетичну безпеку (Getty Images)
Автор: Сергей Новиков

Попри ризики війни, українські підземні сховища газу стають все привабливішими для європейських компаній, що прагнуть закупити газ за дешевшими літніми цінами напередодні складної зими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на статтю The Telegraph.

Очільник групи "Нафтогаз" Олексій Чернишов у коментарі для видання зазначив, що більший попит з боку великих трейдерів на зберігання газу в Україні "Нафтогаз" відчув у липні 2023 року.

"ЄС має потужності для зберігання близько 100 мільярдів кубометрів газу, що становить близько чверті його річної потреби. Десять мільярдів кубометрів газу, які пропонуються Україною, можуть стати порятунком у важку зиму та збільшити запаси ЄС на 10%. Перекачка газу в Україну через трубопроводи в Польщі, Угорщині, Словаччині чи Молдові дозволяє компаніям купувати газ, коли ціни зазвичай нижчі влітку, і отримувати його, коли попит високий взимку", - зазначається у матеріалі.

У статті також додають, що опосередковано від використання українських ПСГ виграють й споживачі Великої Британії. Передбачається, що додаткові резерви газу допоможуть утримати зростання цін на паливо у ЄС, що вплине на рахунки за опалення у Сполученому Королівстві.

Припускається, що притік газу до українських підземних сховищ й надалі зростатиме навіть попри війну.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Газ Нафтогаз України
NEWS
Удар по Прикарпаттю та уламки ракет у Києві: що відомо про наслідки атаки
Удар по Прикарпаттю та уламки ракет у Києві: що відомо про наслідки атаки
DAILY
Дракон, що зачаївся. Яке ставлення в Азії до війни та хто там друг України
Дмитро Левицькийзаступник шеф-редактора Дракон, що зачаївся. Яке ставлення в Азії до війни та хто там друг України