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Зберігались ракети й снаряди. Маляр розповіла про удар ЗСУ по складу в Макіївці

Фото: Ганна Маляр, заступник міністра оборони України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Збройні сили продовжують знищувати склади й логістичні вузли росіян. Нещодавній вибух великого складу в тимчасово окупованій Макіївці не став виключенням.

Про це розповіла заступник міністра оборони Ганна Маляр, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її Telegram-канал.

Як розповіла Маляр, лише за минулу добу наші воїни знищили 6 складів боєприпасів на одному лише Таврійському напрямку.

"Це наша відповідь на лобові штурми ворога. Ми наносимо ефективні, болючі точкові удари, знекровлюємо окупанта, для якого нестача боєприпасів та пального раніше чи пізніше стане фатальною. В сучасній війні логістичні цілі є ключовими", - пише заступник міністра оборони.

За словами Маляр, нещодавній вибух в Макіївці був прикладом ефективної роботи наших артилеристів, які завдали вогневого ураження по великому складу. Зокрема артилеристам з цим допомоги й аеророзвідники, які корегували удар.

"Знищено справді великий склад, де зберігалася значна кількість артилерійських снарядів та ракет для РСЗВ БМ-21 "ГРАД", - додала Маляр.

Вибух в Макіївці

4 липня в тимчасово окупованих Донецьку й Макіївці пролунали потужні вибухи. Місцеві одразу почали публікувати наслідки влучання. Пізніше СтратКом ЗСУ розповів, що внаслідок ефективної роботи ЗСУ було знищено черговий склад російських терористів.

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