Збережуть здоров'я та кошти: ТОП-5 порад, як уникнути неприємностей в дальній дорозі

Втома водія за кермом – питання не стільки дискомфорту, скільки безпеки: неуважність є однією з головних причин важких аварій на заміських трасах. У кожного досвідченого водія є свої засоби розігнати втому, але ми сьогодні поділимося тими рецептами, які підтверджені медиками.

Коли говорять про втому водія, мають на увазі в першу чергу не фізичну, а психологічну складову. Адже в людини за кермом автомобіля втомлюються не руки-ноги, а його свідомість – водій непомітно втрачає спроможність концентрувати увагу на найголовнішому для нього. Воно й не дивно, адже сучасне авто вимагає від водія мінімум активних дій, так що у далекій дорозі йому залишається лише спостерігати за монотонним рухом сірої стрічки асфальту перед очима…

Відпочити до

Найперше – за кермо машини перед далекою дорогою не можна сідати вже втомленим. Думка про те, що, мовляв, відпочину в м’якому водійському кріслі, просто згубна. Перед дорогою бажано добре виспатись і не бажано займатись роботою, яка вимагає зосередження і напруження зору.

Комфорт і правильна посадка

Водій швидше втомлюється і втрачає уважність, якщо в машині надто спекотно або надто холодно. Крім того, повітря має бути свіжим, тобто багатим киснем, бо його відсутність, грубо кажучи, провокує засинання. Крісло і положення керма мають бути налаштовані так, щоб тривале сидіння в одній позі не викликало напруження м’язів, оніміння кінцівок чи болю – якщо це триватиме довго, такі симптоми відволікатимуть увагу від дороги на себе.

На втому очей додатково впливає бруд на склі, навіть малопомітний, у тому числі поодинокі точки на лінії зору – наприклад, сліди комах, лід, неприбрані двірниками залишки дощової води.

Спілкування

Якщо дорога одноманітна і не вимагає від водія прийняття одночасно кількох рішень, допоможе бесіда на цікаву для нього тему. При цьому слід уникати неоднозначних, дискусійних питань, які спровокують вибух емоцій і забиратимуть увагу на себе. Щоправда, цей метод урізноманітнити нудну дорогу потребує досвідченого попутника з відповідним запасом знань. Проте, навіть якщо такий штурман не буде ідеальним співрозмовником, він зможе виконати примітивну, але важливу роль будильника – слідкувати за станом водія і звертати його увагу на певні об’єкти на дорозі, мотивуючи його до концентрації.

Перепочинок

Банальне, але перевірене в ділі правило – час від час часу зупинятись і виходити з машини, аби змістити центр уваги на щось інше, крім картинки за лобовим склом. Тривалість руху без зупинки залежить від особливостей кожної людини, але фахівці з охорони праці найчастіше називають 2 години. Відпочити повинне не тільки втомлене від одноманітної пози тіло, а й свідомість, тому краще, якщо у кожної зупинки буде якась мета – пошук і покупка кави, заправка, огляд цікавих локацій, очищення скла від комашок. Обов’язково додасть бадьорості легка фіззарядка і умивання холодною водою.

Якщо сильно хилить в сон, є сенс не опиратись, а зупинитись і подрімати з чверть години – в більшості випадків це повертає активність на кілька годин.

Напої та смачненьке

Тонізуючі напої типу кави чи енергетиків – теж надійний спосіб, але якщо його повторювати кілька разів поспіль, організм врешті решт може дати зворотну реакцію. Як правило, відганяє сонливість і розсіяність уваги споживання чогось неквапливе смачненького – дрібного печива, горішків, сухариків, насіння. Сподіваємось, ви розумієте, що завдання тут не наїстись, а отримати відчуття, контрастні до тих, що спричиняє монотонний рух дороги за лобовим склом.

Якщо коротко

А насправді все починається з планування: відправлятись без підготовки в далеку, понад 150 – 200 км, подорож можна лише у надзвичайних випадках. Правильна поїздка має бути спланована заздалегідь, з продуманим маршрутом, на справній і чистій машині і головне – з підготованим екіпажем, бадьорим і позитивно налаштованим.