Сохранят здоровье и средства: ТОП-5 советов, как избежать неприятностей в дальней дороге

Усталость водителя за рулем – вопрос не столько дискомфорта, сколько безопасности: невнимательность является одной из главных причин тяжелых аварий на загородных трассах. У каждого опытного водителя есть средства разогнать усталость, но мы сегодня поделимся теми рецептами, которые подтверждены медиками.

Когда говорят об усталости водителя, имеют в виду в первую очередь не физическую, а психологическую составляющую. Ведь у человека за рулем автомобиля устают не руки-ноги, а его сознание – водитель незаметно теряет способность концентрировать внимание на самом главном для него. Оно и не удивительно, ведь современное авто требует от водителя минимум активных действий, так что в дальней дороге ему остается только наблюдать за монотонным движением серой ленты асфальта перед глазами.

Отдохнуть

Прежде всего – за руль машины перед дальней дорогой нельзя садиться уже уставшим. Мысль о том, что, мол, отдохну в мягком водительском кресле, просто губительна. Перед дорогой желательно хорошо выспаться и не желательно заниматься работой, требующей сосредоточения и напряжения зрения.

Комфорт и правильная посадка

Водитель быстрее устает и теряет способность сосредотачиваться внимательность, если в машине слишком жарко или слишком холодно. Кроме того, воздух должен быть свежим, то есть богатым кислородом, потому что его отсутствие, грубо говоря, провоцирует засыпание. Кресло и положение руля должны быть настроены так, чтобы длительное сидение в одной позе не вызывало напряжения мышц, онемения конечностей или боли – если это будет продолжаться долго, такие симптомы будут отвлекать внимание от дороги на себя.

На усталость глаз влияет дополнительно грязь на стекле, даже малозаметная, в том числе единичные точки на линии зрения – например, следы насекомых, лед, неубранные дворниками остатки дождевой воды.

Общение

Если дорога однообразна и не требует от водителя принятия одновременно нескольких решений, поможет беседа на интересную для него тему. При этом следует избегать неоднозначных, дискуссионных вопросов, которые спровоцируют взрыв эмоций и отвлекают внимание на себя. Правда, этот метод разнообразить скучную дорогу требует опытного попутчика с соответствующим запасом знаний. Однако даже если такой штурман не будет идеальным собеседником, он сможет исполнить примитивную, но важную роль будильника – следить за состоянием водителя и обращать его внимание на какие-либо объекты на дороге, мотивируя его к концентрации.

Передышка

Банальное, но проверенное в деле правило – время от времени останавливаться и выходить из машины, чтобы сместить центр внимания на что-то другое, кроме картинки за лобовым стеклом. Продолжительность движения без остановки зависит от особенностей каждого человека, но специалисты по охране труда чаще всего называют 2 часа. Отдохнуть должно не только уставшее от однообразной позы тело, но и сознание, поэтому лучше, если у каждой остановки будет какая-то цель – поиск и покупка кофе, заправка, обзор интересных локаций, очистка стекла от насекомых. Обязательно придаст бодрости легкая физзарядка и умывание холодной водой.

Если сильно клонит в сон, есть смысл не сопротивляться, а остановиться и вздремнуть четверть часа – в большинстве случаев это возвращает активность на несколько следующих часов.

Напитки и вкусненькое

Тонизирующие напитки типа кофе или энергетиков – тоже надежный способ, но если его повторять несколько раз подряд, организм может дать обратную реакцию. Как правило, отгоняет сонливость и рассеянность внимания неторопливое потребление чего-то вкусного – мелкого печенья, орешков, сухариков, семечек. Надеемся, вы понимаете, что задача здесь не наесться, а получить ощущения, контрастные к тем, что влечет за собой монотонное движение дороги за лобовым стеклом.

Если коротко

А на самом деле все начинается с планирования: отправляться без подготовки в дальнее, более 150 – 200 км, путешествие можно только в чрезвычайных случаях. Правильная поездка должна быть спланирована заранее, с продуманным маршрутом, на исправной и чистой машине и главное с подготовленным экипажем, бодрым и положительно настроенным.