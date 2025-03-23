Збережи свою машину: як правильно законсервувати авто для тривалого зберігання

Це може здаватись дивним, але місце розташування автомобіля – аж ніяк не ключовий чинник якості його зберігання. Але ця обставина все одно має значення: відкрита парковка, критий паркінг, двір приватного будинку, легкий металевий гараж чи капітальна споруда. Відразу наголосимо, що гараж – чи то металевий, чи то кам‘яний – не можна автоматично вважити найкращим варіантом.

Що зробити з машиною перед тривалою стоянкою

Пальне. Вміст бака – це те, про що слід подумати завчасно. З одного боку, багато пального у баку – це загроза того, що ймовірний крадій може заїхати достатньо далеко. Але якщо машина стоятиме під надійною охороною, перевагу матиме напівпорожній бак: коли машина стоятиме рік і більше, пальне, яке втратить властивості від віку, буде простіше розбавити порцією свіжого пального.

Якщо машина бензинова, в ідеалі бажано за кілька кілометрів до точки паркування зупинитись і долити в бак прораховану дозу препарата-консерванта, який уберігає бензин від старіння. Крім того, і для бензину, і для дизеля є препарати, які видаляють з бака воду, що уберігає паливну систему від засмічення продуктами корозії та окислами;

Акумуляторна батарея. Якщо строк бездіяльності машини буде понад три-чотири місяці, АКБ краще відключити, знявши клеми. Тому що за такий термін внаслідок саморозряду і споживання струму сигналізацією акумулятор все одно сяде – і почне псуватись через сульфатацію пластин. Коли є змога, батарею краще демонтувати і зберігати в у прохолодному місці;

Шини. Навіть у справних, доглянутих колесах шини за півроку-рік можуть втратити тиск. Тому є сенс накачати шини з перевищенням рекомендованого тиску: коли колеса частково спустять, покришка не стоятиме з повністю зім’ятими бортами, деформуючи свій каркас;

Салон. Якщо машина стоятиме без надійної охорони, слід прибрати з салону всі більш-менш цінні речі, навіть дрібні, типу кронштейнів гаджетів та футлярів от окулярів. Дуже важливо забрати з машини всі рідини, які в мороз можуть розірвати свою тару і затопити машину – такі випадки дають старт корозії кузова;

Захист від тварин. Коли машина стоятиме без гаража, просто неба, не слід залишати її під великим деревом, де можуть жити птахи: хімічно агресивний пташиний послід часто псує фарбу на кузові. Ще один принциповий ворог запаркованої надовго машини – гризуни. Вони небезпечні і в гаражі, і просто неба: миші, пацюки, білки, тхорі, єноти охоче ласують деякими видами пластику, зокрема, ізоляцією дротів. Від чого один крок до короткого замкнення і невеличкої пожежі під капотом.

Щоб запобігти корозії

Коли машина довго стоїть без руху, збільшується ризик розвитку корозії її кузова, оскільки не здійснюється вентиляція її закритих порожнин. Тому дуже важливо, щоб місце зберігання було сухим. Гараж у цьому плані не дуже бажаний варіант – хіба що в ньому буде організована ефективна вентиляція. Відкритий майданчик або навіс більш сприятливий для захисту від іржі. Також недобре, якщо поряд будуть великі калюжі, струмок чи низина з водоймою.

Коротко

Якщо під час тривалого простою машини у вас не буде змоги відвідувати її, було б непогано домовитись з кимось з друзів, хто б іноді приходив до вашого авто, перевіряв його стан, стирав пил з вікон і лякав гризунів під капотом та павуків в салоні – щоб вони не почувались там господарями. Заводити двигун для профілактики особливого сенсу немає, єдине, що можна було б робити – це раз на три-чотири місяці підзаряджати акумулятор від стаціонарного пристрою.

При підготовці статті були використані матеріали Autobild та Autocentre.