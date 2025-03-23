Сохрани свою машину: как правильно законсервировать авто для длительного хранения

Это может показаться странным, но местоположение автомобиля - отнюдь не ключевой фактор качества его хранения. Но это обстоятельство все равно имеет значение: открытая парковка, крытый паркинг, двор частного дома, легкий металлический гараж или капитальное сооружение. Сразу отметим, что гараж - будь то металлический или каменный - нельзя автоматически считать лучшим вариантом.

Что сделать с машиной перед длительной стоянкой

Топливо. Содержимое бака - это то, о чем следует подумать заблаговременно. С одной стороны, много топлива в баке - это угроза того, что вероятный вор может заехать достаточно далеко. Но если машина будет стоять под надежной охраной, преимущество будет иметь полупустой бак: когда машина будет стоять год и больше, топливо, которое потеряет свойства от возраста, будет проще разбавить порцией свежего топлива.

Если машина бензиновая, в идеале желательно за несколько километров до точки парковки остановиться и долить в бак просчитанную дозу препарата-консерванта, который уберегает бензин от старения. Кроме того, и для бензина, и для дизеля есть препараты, которые удаляют из бака воду, что уберегает топливную систему от засорения продуктами коррозии и окислами;

Аккумуляторная батарея. Если срок бездействия машины будет более трех-четырех месяцев, АКБ лучше отключить, сняв клеммы. Потому что за такой срок вследствие саморазряда и потребления тока сигнализацией аккумулятор все равно сядет - и начнет портиться из-за сульфатации пластин. Когда есть возможность, батарею лучше демонтировать и хранить в прохладном месте;

Шины. Даже в исправных, ухоженных колесах шины за полгода-год могут потерять давление. Поэтому есть смысл накачать шины с превышением рекомендованного давления: когда колеса частично спустят, покрышка не будет стоять с полностью смятыми бортами, деформируя свой каркас;

Салон. Если машина будет стоять без надежной охраны, следует убрать из салона все более-менее ценные вещи, даже мелкие, типа кронштейнов гаджетов и футляров от очков. Очень важно убрать из машины все жидкости, которые в мороз могут разорвать свою тару и затопить машину - такие случаи дают старт коррозии кузова;

Защита от животных. Когда машина будет стоять без гаража, под открытым небом, не следует оставлять ее под большим деревом, где могут жить птицы: химически агрессивный птичий помет часто портит краску на кузове. Еще один принципиальный враг запаркованной надолго машины - грызуны. Они опасны и в гараже, и под открытым небом: мыши, крысы, белки, хорьки, еноты охотно лакомятся некоторыми видами пластика, в частности, изоляцией проводов. От чего один шаг до короткого замыкания и небольшого пожара под капотом.

Чтобы предотвратить коррозию

Когда машина долго стоит без движения, увеличивается риск развития коррозии ее кузова, поскольку не осуществляется вентиляция ее закрытых полостей. Поэтому очень важно, чтобы место хранения было сухим. Гараж в этом плане не очень желательный вариант - разве что в нем будет организована эффективная вентиляция. Открытая площадка или навес более благоприятен для защиты от ржавчины. Также нехорошо, если рядом будут большие лужи, ручей или низина с водоёмом.

Коротко

Если во время длительного простоя машины у вас не будет возможности посещать ее, было бы неплохо договориться с кем-то из друзей, кто бы иногда приходил к вашему авто, проверял его состояние, стирал пыль с окон и пугал грызунов под капотом и пауков в салоне - чтобы они не чувствовали себя там хозяевами. Заводить двигатель для профилактики особого смысла нет, единственное, что можно было бы делать - это раз в три-четыре месяца подзаряжать аккумулятор от стационарного устройства.

При подготовке статьи были использованы материалы Autobild и Autocentre.