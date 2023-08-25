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Збагатився на мільйони. Заступника воєнкома Одеської області викрили на корупції

Одеса, П'ятниця 25 серпня 2023 13:43
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Збагатився на мільйони. Заступника воєнкома Одеської області викрили на корупції Фото: заступника воєнкома Одеської області викрили на корупції (facebook com NGUmainpage)
Автор: Наталія Юрченко

Правоохоронці зафіксували ознаки незаконного збагачення заступника начальника Одеського обласного територіального центру комплектування Дениса Галушка. Він, ймовірно, збагатився на понад 14 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).

Денис Галушко є заступником начальника ТЦК та начальником сектору комплектування Одеського обласного ТЦК та СП. НАЗК провело моніторинг його способу життя та виявило ознаки корупційного кримінального правопорушення.

НАЗК встановило, що:

  • теща чиновника з 2020 року придбала, а тоді продала два авто Mercedes-Benz GLE 43 AMG вартістю 2 млн гривень та Mercedes-Benz GLS 350 вартістю 2,3 млн гривень. Восени 2023 стала вона власницею будинку та земельної ділянки на понад 3 мільйони гривень.
  • мати Галушка влітку 2023 придбала автівку Toyota RAV-4 HYBRID вартістю понад 880 тисяч гривень та будинок з земельною ділянкою за майже 1,7 млн гривень. При цьому жінка не була платоспроможною.
  • син чиновника став власником квартири в Одесі, вартість якої - 563 тисячі гривень.
  • дружина воєнкома позаминулої осені купила авто Mazda CX-5. У договорі вказано, що вартість авто - 50 тисяч гривень, хоча середня ціна цієї машини - 1,3 млн гривень. Влітку 2023 року вона поповнила свій автопарк ще й Mercedes-Benz V-KLASSE вартістю понад 2,6 млн гривень.

Крім того, з 2021 року воєнком разом з дружиною витратили майже 6 млн гривень, а це більше, ніж вони могли отримати у законний спосіб. Вказані кошти вносилися на їхні банківські рахунки у готівковій формі через термінали на суми від 9 до 106 тисяч гривень.

Матеріали щодо Галушка вже направили до Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону.

Корупційні скандали в ТЦК

Нагадаємо, раніше правоохоронці викрили на корупції та незаконному збагаченні головного воєнкома Одеської області Євгена Борисова. Після низки корупційних скандалів в ТЦК по всій країні пройшли масштабні перевірки.

У середині серпня президент Володимир Зеленський затвердив рішення РНБО, яким доручили звільнити всіх начальників обласних військкоматів. У деяких регіонах вже розпочали процедуру звільнення начальників ТЦК.

Також варто зазначити, що останнім часом правоохоронні органи повідомляють про численні зловживання та корупцію не лише у ТЦК, але й у військово-лікарських комісіях.

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