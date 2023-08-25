Збагатився на мільйони. Заступника воєнкома Одеської області викрили на корупції
Правоохоронці зафіксували ознаки незаконного збагачення заступника начальника Одеського обласного територіального центру комплектування Дениса Галушка. Він, ймовірно, збагатився на понад 14 млн гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).
Денис Галушко є заступником начальника ТЦК та начальником сектору комплектування Одеського обласного ТЦК та СП. НАЗК провело моніторинг його способу життя та виявило ознаки корупційного кримінального правопорушення.
НАЗК встановило, що:
- теща чиновника з 2020 року придбала, а тоді продала два авто Mercedes-Benz GLE 43 AMG вартістю 2 млн гривень та Mercedes-Benz GLS 350 вартістю 2,3 млн гривень. Восени 2023 стала вона власницею будинку та земельної ділянки на понад 3 мільйони гривень.
- мати Галушка влітку 2023 придбала автівку Toyota RAV-4 HYBRID вартістю понад 880 тисяч гривень та будинок з земельною ділянкою за майже 1,7 млн гривень. При цьому жінка не була платоспроможною.
- син чиновника став власником квартири в Одесі, вартість якої - 563 тисячі гривень.
- дружина воєнкома позаминулої осені купила авто Mazda CX-5. У договорі вказано, що вартість авто - 50 тисяч гривень, хоча середня ціна цієї машини - 1,3 млн гривень. Влітку 2023 року вона поповнила свій автопарк ще й Mercedes-Benz V-KLASSE вартістю понад 2,6 млн гривень.
Крім того, з 2021 року воєнком разом з дружиною витратили майже 6 млн гривень, а це більше, ніж вони могли отримати у законний спосіб. Вказані кошти вносилися на їхні банківські рахунки у готівковій формі через термінали на суми від 9 до 106 тисяч гривень.
Матеріали щодо Галушка вже направили до Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону.
Корупційні скандали в ТЦК
Нагадаємо, раніше правоохоронці викрили на корупції та незаконному збагаченні головного воєнкома Одеської області Євгена Борисова. Після низки корупційних скандалів в ТЦК по всій країні пройшли масштабні перевірки.
У середині серпня президент Володимир Зеленський затвердив рішення РНБО, яким доручили звільнити всіх начальників обласних військкоматів. У деяких регіонах вже розпочали процедуру звільнення начальників ТЦК.
Також варто зазначити, що останнім часом правоохоронні органи повідомляють про численні зловживання та корупцію не лише у ТЦК, але й у військово-лікарських комісіях.
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