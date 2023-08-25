Обогатился на миллионы. Заместителя военкома Одесской области разоблачили на коррупции
Правоохранители зафиксировали признаки незаконного обогащения заместителя начальника Одесского областного территориального центра комплектования Дениса Галушко. Он, вероятно, обогатился более чем на 14 млн гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК).
Денис Галушко является заместителем начальника ТЦК и начальником сектора комплектования Одесского областного ТЦК и СП. НАПК провело мониторинг его образа жизни и выявило признаки коррупционного уголовного правонарушения.
НАПК установило, что:
- теща чиновника с 2020 года приобрела, а затем продала два автомобиля Mercedes-Benz GLE 43 AMG стоимостью 2 млн гривен и Mercedes-Benz GLS 350 стоимостью 2,3 млн гривен. Осенью 2023 года она стала владелицей дома и земельного участка более чем на 3 миллиона гривен.
- мать Галушко летом 2023 года приобрела автомобиль Toyota RAV-4 HYBRID стоимостью более 880 тысяч гривен и дом с земельным участком за почти 1,7 млн гривен. При этом женщина не была платежеспособна.
- сын чиновника стал владельцем квартиры в Одессе, стоимость которой - 563 тысячи гривен.
- жена военкома позапрошлой осенью купила авто Mazda CX-5. В договоре указано, что стоимость авто - 50 тысяч гривен, хотя средняя цена этой машины - 1,3 млн гривен. Летом 2023 года она пополнила свой автопарк еще и Mercedes-Benz V-KLASSE стоимостью более 2,6 млн гривен.
Кроме того, с 2021 года военком вместе с женой потратили почти 6 млн гривен, а это больше, чем они могли получить законным способом. Указанные средства вносились на их банковские счета в наличной форме через терминалы от 9 до 106 тысяч гривен.
Материалы по Галушко уже направили в Специализированную прокуратуру в сфере обороны Южного региона.
Коррупционные скандалы в ТЦК
Напомним, ранее правоохранители разоблачили на коррупции и незаконном обогащении главного военкома Одесской области Евгения Борисова. После ряда коррупционных скандалов в ТЦК по всей стране прошли масштабные проверки.
В середине августа президент Владимир Зеленский утвердил решение СНБО, которым поручили уволить всех начальников областных военкоматов. В некоторых регионах уже приступили к процедуре увольнения начальников ТЦК.
Также следует отметить, что в последнее время правоохранительные органы сообщают о многочисленных злоупотреблениях и коррупции не только в ТЦК, но и военно-врачебных комиссиях.
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