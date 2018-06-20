На ЗАЖИГАТЕЛЬНОМ ШОУ от Shell побывала команда Scuderia Ferrari Формулы 1

16 июня на Контрактовой площади Киева состоялось незабываемое ЗАЖИГАТЕЛЬНОЕ ШОУ от международного лидера топливного рынка компании Shell с участием команды Scuderia Ferrari Формулы 1. В течение дня праздник качества топлива посетили более 15 000 гостей.

Именно для участия в нем в столицу лишь на один день пожаловал квалификационный пилот команды Scuderia Ferrari Формулы 1 Марк Жене, который с 2004 года принимает непосредственное участие в подготовке гоночной техники «гарцующих жеребцов» к выступлениям. Благодаря его работе на гоночных болидах Ferrari воплощаются новые идеи и совершенствуются уже известные технологии. Впервые в нашей стране все желающие смогли воочию увидеть показательные дрифты легенды, а некоторым посчастливилось даже лично проехаться с Марком на авто Ferrari и получить его автограф.

В течение всего дня на Контрактовой проходили выступления профессиональных украинских дрифтеров, шоу мото- и велобайков. Была проведена битва диджеев и шоу битбоксеров. А более 900 посетителей ЗАЖИГАТЕЛЬНОГО ШОУ от Shell смогли почувствовать себя частью настоящей пит-стоп команды Формулы 1, приняв участие в соревнованиях Pit Stop Challenge. Участники команды, победившей в этом конкурсе, а также два победителя конкурса селфи смогли прокатиться на настоящей Ferrari с Марком Жене, получив незабываемые впечатления. Интересно было даже самым маленьким гостям: для них обустроили детскую развлекательную зону с увлекательными активностями с роботами, аквагримом и гонками на игрушечных авто, а в нескольких эксклюзивных фотозонах все без исключения могли сделать действительно драйвовые фото на память в образе победителей Формулы 1. Музыкальной изюминкой шоу стал звездный концерт при участии групп Epolets, Без обмежень, Табула Раса, Соня Кей, Румберос и других.

ЗАЖИГАТЕЛЬНОЕ ШОУ на Контрактовой площади было организовано компанией Shell – единственным всемирно известным брендом горючего в Украине и первым спонсором в истории Scuderia Ferrari. Кстати, топливо Shell для серийных авто на 99% состоит из тех же компонентов, что и горючее, которое использует команда Scuderia Ferrari на треке Формулы 1.

Марк Жене, квалификационный пилот Scuderia Ferrari Формулы 1: «Shell – первый спонсор Ferrari, и мы очень гордимся, что эти отношения длятся так долго. Это самое длительное и успешное партнерство в чемпионате Формулы 1. Мы прошли так много рейсов и испытаний вместе. И главное – это было успешно. Сегодня команда Scuderia Ferrari возглавляет рейтинг Формулы 1 после победы в последнем этапе. И этого мы добились при поддержке Shell. Мы прекрасно работаем как команда. На самом деле это уже гораздо больше, чем спонсорство, это надежное партнерство».

ЗАЖИГАТЕЛЬНОЕ ШОУ было посвящено презентации на украинском рынке обновленного премиального топлива Shell V-Power с мощной технологией Dynaflex. По сравнению с предыдущей формулой, оно содержит почти на 40% больше молекул чистки и удаляет до 80% отложений, снижающих эффективность двигателя. Во время ЗАЖИГАТЕЛЬНОГО ШОУ на Контрактовой открыли специальную Зону качества топлива, в которой посетители смогли увидеть реальный макет двигателя и убедиться в отличном качестве горючего Shell V-Power с технологией Dynaflex. Здесь работала Джоан Смит – ученый Shell в сфере топливных технологий, которая уже более 25 лет занимается разработками и исследованием горючего и знает все о его особенностях и качестве. Она рассказала, что гонки Формулы 1 являются своеобразной тестовой площадкой, на которой можно проверить и усовершенствовать инновации. После испытаний на треке они становятся доступными широкому кругу потребителей. Также Джоан Смит отметила, что новое премиальное топливо Shell V-Power с технологией Dynaflex предварительно было протестировано на 250-ти автомобилях, которые проехали более 3 млн километров.

Петер Керекдярто, Генеральный директор «Шелл Ритейл Украина»: «Мы чрезвычайно рады, что предоставляем украинским потребителям доступ к качественному топливу Shell V-Power, которое стало еще лучше с мощной технологией Dynaflex. Над разработкой и тестированием новой формулы работали специалисты со всего мира в течение 5-ти лет. V-Power – премиальное топливо №1 в мире, а с технологией Dynaflex – это его лучшая версия. Это выбор тех, кто заботится о долговечности двигателя, стремится к высокой производительности и эффективности. Кстати, Украина станет 26-й страной, в которой появился обновленный Shell V-Power, из 80-ти стран, в которых работает Shell. Теперь и украинцы смогут получить самое лучшее, что было создано Shell и Scuderia Ferrari».

ЗАЖИГАТЕЛЬНОЕ ШОУ стало незабываемым событием для тысяч киевлян и гостей города. Они смогли в полной мере ощутить вкус престижных побед, узнать об инновационном топливе Shell V-Power с мощной технологией Dynaflex, увидеть техническое совершенство и грацию Ferrari.

Телевизионным партнером ЗАЖИГАТЕЛЬНОГО ШОУ выступил Первый автомобильный канал, на котором можно смотреть прямые трансляции Формулы 1.