На ЗаПАЛЬНОМУ ШОУ від Shell побувала команда Scuderia Ferrari Формули 1

16 червня на Контрактовій площі Києва відбулося незабутнє ЗаПАЛЬНЕ ШОУ від міжнародного лідера паливного ринку компанії Shell за участю команди Scuderia Ferrari Формули 1. Впродовж дня свято якості пального відвідали понад 15 000 гостей.

Саме для участі в ньому до столиці лише на один день завітав кваліфікаційний пілот команди Scuderia Ferrari Формули 1 Марк Жене, який з 2004 року бере безпосередню участь у підготовці гоночної техніки «гарцюючих жеребців» до виступів. Завдяки його роботі на гоночних болідах Ferrari втілюються нові ідеї та вдосконалюються вже відомі технології. Вперше в нашій країні всі охочі змогли на власні очі побачити показові дрифти легенди, а декому пощастило навіть особисто проїхатись із Марком на авто Ferrari та отримати його автограф.

Протягом усього дня на Контрактовій відбувалися виступи професійних українських дрифтерів, шоу мото- і велобайків. Була проведена битва діджеїв та шоу бітбоксерів. А понад 900 відвідувачів ЗаПАЛЬНОГО ШОУ від Shell змогли відчути себе частиною справжньої піт-стоп команди Формули 1, взявши участь у змаганнях Pit Stop Challenge. Учасники команди, що перемогла в цьому конкурсі, а також два переможці конкурсу селфі змогли проїхатись на справжній Ferrari із Марком Жене, отримавши незабутні враження. Цікаво було навіть найменшим гостям: для них облаштували дитячу розважальну зону із захопливими активностями з роботами, аквагримом та гонками на іграшкових авто, а у декількох ексклюзивних фотозонах всі без винятку могли зробити справді драйвові фото на пам'ять в образі переможців Формули 1. Музичною родзинкою шоу став зірковий концерт за участі гуртів Epolets, Без обмежень, Табула Раса, Соня Кей, Румберос та інших.

ЗаПАЛЬНЕ ШОУ на Контрактовій площі було організоване компанією Shell – єдиним всесвітньо відомим брендом пального в Україні та першим спонсором в історії Scuderia Ferrari. До речі, пальне Shell для серійних авто на 99% складається з тих самих компонентів, що й пальне, яке використовує команда Scuderia Ferrari на треку Формули 1.

Марк Жене, кваліфікаційний пілот Scuderia Ferrari Формули 1: «Shell – перший спонсор Ferrari, і ми дуже пишаємося, що ці стосунки тривають так довго. Це найтриваліше і найуспішніше партнерство у чемпіонаті Формули 1. Ми пройшли так багато рейсів та випробувань разом. І головне – це було успішно. Сьогодні команда Scuderia Ferrari очолює рейтинг Формули 1 після перемоги у останньому етапі. І цього ми досягли за підтримки Shell. Ми чудово працюємо як команда. Насправді це вже набагато більше, ніж спонсорство, це надійне партнерство».

ЗаПАЛЬНЕ ШОУ було присвячене презентації на українському ринку оновленого преміального пального Shell V-Power з потужною технологією Dynaflex. У порівнянні з попередньою формулою, воно містить майже на 40% більше молекул чищення та допомагає видалити до 80% відкладень, що знижують ефективність двигуна. Під час ЗаПАЛЬНОГО ШОУ на Контрактовій відкрили спеціальну Зону якості пального, в якій відвідувачі змогли побачити реальний макет двигуна та впевнитись у відмінній якості пального Shell V-Power з технологією Dynaflex. Тут працювала Джоан Сміт – науковець Shell у сфері паливних технологій, яка вже понад 25 років займається розробками та дослідженням пального і знає все про його особливості та якість. Вона розповіла, що перегони Формули 1 є своєрідним тестовим майданчиком, на якому можна перевірити та вдосконалити інновації. Після випробувань на треку вони стають доступними широкому колу споживачів. Також Джоан Сміт зауважила, що нове преміальне пальне Shell V-Power з технологією Dynaflex попередньо було протестоване на 250-ти автомобілях, які проїхали понад 3 млн кілометрів.

Петер Керекдярто, Генеральний директор «Шелл Рітейл Україна»: «Ми надзвичайно раді, що надаємо українським споживачам доступ до якісного пального Shell V-Power, яке стало ще кращим із потужною технологією Dynaflex. Над розробкою та тестуванням нової формули працювали фахівці з усього світу протягом 5-ти років. V-Power – преміальне пальне №1 у світі, а з технологією Dynaflex – це його найкраща версія. Це вибір тих, хто дбає про довговічність двигуна, прагне високої продуктивності та ефективності. До речі, Україна стане 26-ю країною, в якій з’явився оновлений Shell V-Power, із 80-ти країн, в яких працює Shell. Тепер і українці зможуть отримати найкраще, що було створено Shell та Scuderia Ferrari».

ЗаПАЛЬНЕ ШОУ стало незабутньою подією для тисяч киян та гостей міста. Вони змогли повною мірою відчути смак престижних перемог, дізнатися про інноваційне пальне Shell V-Power з потужною технологією Dynaflex, побачити технічну досконалість і грацію Ferrari.

Телевізійним партнером ЗаПАЛЬНОГО ШОУ виступив Перший автомобільний канал, на якому можна дивитися прямі трансляції Формули 1.