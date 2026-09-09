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Без зайвого бюрократичного мотлоху: Драпатий скасував відразу 30 наказів Генштабу

19:44 09.09.2026 Ср
2 хв
Українська армія звільняється від застарілих інструкцій та нормативів
aimg Олена Бджола
Фото: Головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий (Getty Images)

Головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий нещодавно скасував понад 30 наказів Генштабу, які не відповідають сучасним вимогам. "В утиль" пішли застарілі документи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника відділу комунікацій 14-го армійського корпусу Віталія Саранцева у Facebook.

"Осіннє прибирання" Драпатого

Зокрема, йдеться про документи, які регулювали підготовку військових та вимагали значного обсягу формальної звітності.

Саранцев каже, що Драпатий скасував:

  • старі програми підготовки,
  • застарілі курси стрільб,
  • концепції фізичної підготовки десятирічної давнини.

Крім того, Головнокомандувач відмінив десятки проміжних документів про внесення змін, що застаріли. А в багатьох моментах усунув юридичні колізії між реальними стандартами навчання під час повномасштабної війни проти РФ та застарілими вимогами часів АТО/ООС 2016-2020 років.

"В утиль пішли давно скисші інструкції, які роками існували лише на папері, вимагаючи формальних звітів, "галочок“ та "табличок“, - каже він.

Тепер командири на місцях більше не зобов’язані за стандартами й настановами, що не відповідають веденню сучасної війни:

  • заповнювати звітність,
  • проводити заходи.

За словами Саранцева, це вивільняє їхній час для реальної роботи.

"Це дійсно гарне велике "осіннє прибирання“. Армія позбувається застарілого баласту, щоб працювати швидше, сучасніше та без зайвої бюрократії", - впевнений військовий.

Раніше РБК-Україна писало, що Драпатий представив "Принципи лідерства" - документ із восьми пріоритетів розвитку Збройних сил України. Головною цінністю в ньому названо людей.

Також повідомлялося, що Михайло Драпатий, якого президент Зеленський призначив новим головнокомандувачем ЗСУ, зробив першу заяву після призначення.

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Генштаб ЗСУМихайло ДрапатийЗбройні сили України