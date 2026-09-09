Без зайвого бюрократичного мотлоху: Драпатий скасував відразу 30 наказів Генштабу

"Осіннє прибирання" Драпатого

Зокрема, йдеться про документи, які регулювали підготовку військових та вимагали значного обсягу формальної звітності.

Саранцев каже, що Драпатий скасував:

старі програми підготовки,

застарілі курси стрільб,

концепції фізичної підготовки десятирічної давнини.

Крім того, Головнокомандувач відмінив десятки проміжних документів про внесення змін, що застаріли. А в багатьох моментах усунув юридичні колізії між реальними стандартами навчання під час повномасштабної війни проти РФ та застарілими вимогами часів АТО/ООС 2016-2020 років.

"В утиль пішли давно скисші інструкції, які роками існували лише на папері, вимагаючи формальних звітів, "галочок“ та "табличок“, - каже він.

Тепер командири на місцях більше не зобов’язані за стандартами й настановами, що не відповідають веденню сучасної війни:

заповнювати звітність,

проводити заходи.

За словами Саранцева, це вивільняє їхній час для реальної роботи.

"Це дійсно гарне велике "осіннє прибирання“. Армія позбувається застарілого баласту, щоб працювати швидше, сучасніше та без зайвої бюрократії", - впевнений військовий.