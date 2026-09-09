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Без лишнего бюрократического хлама: Драпатый отменил сразу 30 приказов Генштаба

19:44 09.09.2026 Ср
2 мин
Украинская армия освобождается от устаревших инструкций и нормативов
aimg Елена Бджола
Фото: Главнокомандующий ЗСУ Михаил Драпатый (Getty Images)

Главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатий недавно отменил более 30 приказов Генштаба, не отвечающих современным требованиям. "В утиль" пошли устаревшие документы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника отдела коммуникаций 14 армейского корпуса Виталия Саранцева в Facebook.

"Осенняя уборка" Драпатого

В частности, речь идет о документах, регулировавших подготовку военных и требовавших значительного объема формальной отчетности.

Саранцев говорит, что Драпатый отменил:

  • старые программы подготовки,
  • устаревшие курсы стрельб,
  • концепции физической подготовки десятилетней давности.

Кроме того, Главнокомандующий отменил десятки промежуточных документов о внесении устаревших изменений. А во многих моментах устранил юридические коллизии между реальными стандартами обучения во время полномасштабной войны против РФ и устаревшими требованиями времен АТО/ООС 2016-2020 годов.

"В утиль пошли давно скисшие инструкции, которые годами существовали только на бумаге, требуя формальных отчетов, "галочок" и "табличек", - говорит он.

Теперь командиры на местах больше не обязаны по стандартам и установкам, не соответствующим ведению современной войны:

  • заполнять отчетность,
  • проводить мероприятия .

По словам Саранцева, это высвобождает их время для реальной работы.

"Это действительно хорошая большая "осенняя уборка". Армия избавляется от устаревшего балласта, чтобы работать быстрее, современнее и без лишней бюрократии", - уверен военный.

Ранее РБК-Украина писало, что Драпатий представил "Принципы лидерства" - документ из восьми приоритетов развития Вооруженных сил Украины. Главной ценностью в нем названы люди.

Также сообщалось, что Михаил Драпатый, которого президент Зеленский назначил новым главнокомандующим ВСУ, сделал первое заявление после назначения.

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