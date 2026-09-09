Без лишнего бюрократического хлама: Драпатый отменил сразу 30 приказов Генштаба

"Осенняя уборка" Драпатого

В частности, речь идет о документах, регулировавших подготовку военных и требовавших значительного объема формальной отчетности.

Саранцев говорит, что Драпатый отменил:

старые программы подготовки,

устаревшие курсы стрельб,

концепции физической подготовки десятилетней давности.

Кроме того, Главнокомандующий отменил десятки промежуточных документов о внесении устаревших изменений. А во многих моментах устранил юридические коллизии между реальными стандартами обучения во время полномасштабной войны против РФ и устаревшими требованиями времен АТО/ООС 2016-2020 годов.

"В утиль пошли давно скисшие инструкции, которые годами существовали только на бумаге, требуя формальных отчетов, "галочок" и "табличек", - говорит он.

Теперь командиры на местах больше не обязаны по стандартам и установкам, не соответствующим ведению современной войны:

заполнять отчетность,

проводить мероприятия .

По словам Саранцева, это высвобождает их время для реальной работы.

"Это действительно хорошая большая "осенняя уборка". Армия избавляется от устаревшего балласта, чтобы работать быстрее, современнее и без лишней бюрократии", - уверен военный.