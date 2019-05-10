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Зайцева просить суд змінити вирок

Новини » Суспільство    10.05.2019 - 19:05
Зайцева просить суд змінити вирок
Фото: Олена Зайцева (Марієнко Андрій / УНІАН)

Зайцева вимагає замість десяти років в'язниці п'ять років умовного покарання

Засуджена у справі про смертельне ДТП в центрі Харкова Олена Зайцева домагається пом'якшення вироку - замість десяти років в'язниці вона вимагає п'ять років умовного покарання. Про це в коментарі Kharkiv Today повідомила адвокат боку постраждалих Лариса Матвєєва.

Вона ознайомилася з апеляційною заявою Зайцевої, яка 26 березня подала її нова захисниця Юлія Плетньова.

За словами Матвєєвої, заява говорить про кардинальну зміну позиції засудженої, яка на судовому етапі визнавала свою провину, а тепер перекладає вину на другого засудженого по справі - Геннадія Дронова.

"Позиція сторони захисту Зайцевої обурила всіх, потерпілі ніколи не вірили в каяття Зайцевої, але до такого відвертого цинізму теж ніхто готовий не був", - підкреслила адвокат.

Вона зазначає, що законних підстав для зміни рішення суду першої інстанції немає, оскільки нинішня позиція Зайцевої ґрунтується на спробі зняти з себе провину і спростувати матеріали кримінальної справи.

"Зайцева же провину свою визнавала, з обвинувальним актом погоджувалася, готова була понести справедливе покарання. Враховуючи об'єктивні докази і тяжкість наслідків, таких підстав немає", - додала Матвєєва.

Нагадаємо, 18 жовтня 2017 року в результаті дорожньо-транспортної пригоди в центрі Харкова за участю машин Зайцевої та Дронова загинули шість осіб, ще п'ятеро отримали травми різного ступеня тяжкості.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Київський районний суд Харкова 26 лютого оголосив вирок Олені Зайцевої та Геннадію Дронову по справі смертельного ДТП на вулиці Сумській в центрі міста.

Крім того, до апеляційного суду передали справу Олени Зайцевої та Геннадія Дронова. Повідомляється, що протоколом автоматичного розподілу судових справ визначена колегія суддів Харківського апеляційного суду, який буде розглядати справу. Головуючий у справі - суддя Володимир Протасов, судді Олена Грошева і Вікторія Яковлєва.

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