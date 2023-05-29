Зайшли з тилу. Військові знищили ворожий танк під Авдіївкою, використовуючи NLAW (відео)

Українські військові під Авдіївкою (Донецька область) обійшли танк окупантів з тилу та знищили його пострілом з протитанкового ракетного комплексу NLAW.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командування Сил спеціальних операцій ЗС України.

"Російський танк знищили оператори ССО України неподалік Авдіївки", - йдеться у повідомленні. Зазначається, що після отримання інформації про місцеперебування ворожого танку група Сил спеціальних операцій висунулася за вказаними координатами. Знищення техніки вирішили провести вночі. "Обійшовши танк росіян з тилу воїни ССО пострілом з ПТРК NLAW завдали вогневого ураження танку російських окупантів", - повідомили в ССО. Після чого група успішно повернулася на базу готувати нові "несподіванки" для ворога. ПТРК NLAW Дальність стрільби: 20 м - 800 м;

20 м - 800 м; Швидкість польоту ракети: 200 м/с;

200 м/с; Бронебійність: 500 мм. Шведсько-британська переносна протитанкова керована ракета малої дальності NLAW розроблена компанією SAAB в рамках проєкту Міністерства оборони Великої Британії. У січні 2022 року Велика Британія надала понад 1000 переносних протитанкових ракет Україні.