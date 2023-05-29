Зайшли з тилу. Військові знищили ворожий танк під Авдіївкою, використовуючи NLAW (відео)
Українські військові під Авдіївкою (Донецька область) обійшли танк окупантів з тилу та знищили його пострілом з протитанкового ракетного комплексу NLAW.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командування Сил спеціальних операцій ЗС України.
"Російський танк знищили оператори ССО України неподалік Авдіївки", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що після отримання інформації про місцеперебування ворожого танку група Сил спеціальних операцій висунулася за вказаними координатами. Знищення техніки вирішили провести вночі.
"Обійшовши танк росіян з тилу воїни ССО пострілом з ПТРК NLAW завдали вогневого ураження танку російських окупантів", - повідомили в ССО.
Після чого група успішно повернулася на базу готувати нові "несподіванки" для ворога.
ПТРК NLAW
- Дальність стрільби: 20 м - 800 м;
- Швидкість польоту ракети: 200 м/с;
- Бронебійність: 500 мм.
Шведсько-британська переносна протитанкова керована ракета малої дальності NLAW розроблена компанією SAAB в рамках проєкту Міністерства оборони Великої Британії. У січні 2022 року Велика Британія надала понад 1000 переносних протитанкових ракет Україні.
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