Зашли с тыла. Военные уничтожили вражеский танк под Авдеевкой, используя NLAW (видео)

Украинские военные под Авдеевкой (Донецкая область) обошли танк оккупантов с тыла и уничтожили его выстрелом из противотанкового ракетного комплекса NLAW.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командование Сил специальных операций ВС Украины.

"Российский танк уничтожили операторы ССО Украины неподалеку Авдеевки", - говорится в сообщении. Отмечается, что после получения информации о местонахождении вражеского танка группа Сил специальных операций выдвинулась по указанным координатам. Уничтожение техники решили провести ночью. "Обойдя танк россиян с тыла воины ССО выстрелом из ПТРК NLAW нанесли огневое поражение танку российских оккупантов", - сообщили в ССО. После чего группа успешно вернулась на базу готовить новые "неожиданности" для врага. ПТРК NLAW Дальность стрельбы: 20 м – 800 м;

20 м – 800 м; Скорость полета ракеты: 200 м/с;

200 м/с; Бронебойность: 500 мм. Шведско-британская переносная противотанковая управляемая ракета малой дальности NLAW разработана компанией SAAB в рамках проекта Министерства обороны Великобритании. В январе 2022 года Великобритания предоставила более 1000 переносных противотанковых ракет Украине.