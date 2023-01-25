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Займуть місяці та навіть роки. У США озвучили деталі закупівель Abrams для України

Фото: у США озвучили деталі закупівель Abrams для України (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

США готові розпочати процес, який зрештою відправить Україні десятки бойових танків Abrams, проте він може зайняти місяці і навіть роки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами офіційних осіб, Abrams, ймовірно, буде закуплено через фонд, відомий як Ініціатива сприяння безпеці України (USAI), який дозволяє адміністрації президента Джо Байдена отримувати зброю від промисловості, а не від наявних запасів зброї у США.

Один із чиновників сказав, що адміністрація Байдена могла б використати процес USAI, щоб купити Abrams у союзників, у яких вони є, відремонтувати їх, а потім відправити в Україну.

Офіційні особи США також заявили, що Abrams складно обслуговувати, важко навчати, і він працює на реактивному паливі, що робить його поганим вибором для цієї фази війни.

Раніше повідомлялося, що президент США Джо Байден може оголосити вже цього тижня про постачання до України танків Abrams.

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