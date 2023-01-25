Займут месяцы и даже годы. В США озвучили детали закупок Abrams для Украины

По словам официальных лиц, Abrams, вероятно, будут закуплены через фонд, известный как Инициатива содействия безопасности Украины (USAI), который позволяет администрации президента Джо Байдена получать оружие от промышленности, а не от существующих запасов оружия в США.

Один из чиновников сказал, что, администрация Байдена могла бы использовать процесс USAI, чтобы купить Abrams у союзников, у которых они есть, отремонтировать их, а затем отправить в Украину.

Официальные лица США также заявили, что Abrams сложно обслуживать, трудно обучать, и он работает на реактивном топливе, что делает его плохим выбором для этой фазы войны.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден может объявить уже на этой неделе о поставках Украине танков Abrams.

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