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"Займіть сторону України". Німеччина закликала інші країни дати боєприпаси для Gepard

Фото: міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Німеччина закликає країни, які мають боєприпаси до зенітних самохідних установок Gepard, надати їх Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Німеччини Анналени Бербок.

"У нас не було таких запасів боєприпасів, оскільки ми думали, що все - війна в Європі закінчилася", - сказала вона.

Бербок зазначила, що Німеччина відновлює виробництво боєприпасів та сподівається заповнити цю прогалину до червня-липня.

За її словами, є кілька країн, які мають запаси таких боєприпасів. Німеччина закликає здійснити їх постачання до України.

"У випадку, коли видно справедливість та несправедливість, агресора та жертву, нейтралітет не є варіантом. Будь ласка, займіть сторону України та сторону гуманітарного та міжнародного права. І це також передбачає постачання боєприпасів, щоб Україна могла захищати себе", - сказала Бербок.

Нагадаємо, що віцеканцлер Німеччини Роберт Хабек виразив здивування тому, що уряд Швейцарії не погодився передати Україні боєприпаси для зенітної установки Gepard.

Також з'явилася інформація, що Швейцарія все ж заборонила Іспанії передати дві зенітки Україні.

Міністерство оборони Німеччини доручило німецькому заводу поставити 300 тисяч снарядів для зеніток Gepard.

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