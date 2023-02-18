"Займіть сторону України". Німеччина закликала інші країни дати боєприпаси для Gepard

"У нас не було таких запасів боєприпасів, оскільки ми думали, що все - війна в Європі закінчилася", - сказала вона.

Бербок зазначила, що Німеччина відновлює виробництво боєприпасів та сподівається заповнити цю прогалину до червня-липня.

За її словами, є кілька країн, які мають запаси таких боєприпасів. Німеччина закликає здійснити їх постачання до України.

"У випадку, коли видно справедливість та несправедливість, агресора та жертву, нейтралітет не є варіантом. Будь ласка, займіть сторону України та сторону гуманітарного та міжнародного права. І це також передбачає постачання боєприпасів, щоб Україна могла захищати себе", - сказала Бербок.