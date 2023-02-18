"Займите сторону Украины". Германия призвала другие страны дать боеприпасы для Gepard

"У нас не было таких запасов боеприпасов, поскольку мы думали, что все - война в Европе закончилась", – сказала она.

Бербок отметила, что Германия возобновляет производство боеприпасов и надеется восполнить этот пробел до июня-июля.

По ее словам, есть несколько стран, у которых есть запасы таких боеприпасов. Германия призывает осуществить их поставки в Украину.

"В случае, когда видна справедливость и несправедливость, агрессора и жертва, нейтралитет не является вариантом. Пожалуйста, займите сторону Украины и сторону гуманитарного и международного права. И это также предполагает поставки боеприпасов, чтобы Украина могла защищать себя", - сказала Бербок.