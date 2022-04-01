Займет место Сольского. ЦИК признал Божкова из "Слуги народа" избранным депутатом
Центральная избирательная комиссия признала избранным народным депутатом Александра Божкова от "Слуги народа". На место Николая Сольского, который стал министром аграрной политики.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт ЦИК.
Очередное заседание Центральной избирательной комиссии состоялось вчера, 31 марта в режиме видеоконференции.
"Комиссия рассмотрела указанное Постановление и признала Александра Божкова, включенного в избирательный список политической партии "Слуга народа" под № 141, избранным народным депутатом Украины на указанных выборах в общегосударственном многомандатном избирательном округе", - говорится в сообщении.
Кто такой Александр Божков
Родился 30 июля 1988 года в Мариуполе Донецкой области. Окончил факультет международных отношений в Киевском международном университете. Был исполнительным продюсером ООО "Квартал 95". Также занимал должность исполнительного продюсера Первого Автомобильного канала. Был продюсером проектов на ТРК "Украина".
На парламентских выборах 2019 года кандидат в народные депутаты от партии Слуга народа, № 141 в списке.
Напомним, ранее стало известно, что Верховная рада Украины уволила Романа Лещенко с должности министра аграрной политики и продовольствия. И назначила на его место Николая Сольского.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.