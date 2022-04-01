Займе місце Сольського. ЦВК визнала Божкова зі "Слуги народу" обраним депутатом
Центральна виборча комісія визнала обраним народним депутатом Олександра Божкова від "Слуги народу". На місце Миколи Сольського, який став міністром аграрної політики.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний веб-сайт ЦВК.
Чергове засідання Центральної виборчої комісії відбулося вчора, 31 березня в режимі відеоконференції.
"Комісія розглянула вказану Постанову та визнала Олександра Божкова, включеного до виборчого списку політичної партії "Слуга народу" під № 141, обраним народним депутатом України на зазначених виборах в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі", - йдеться в повідомленні.
Хто такий Олександр Божков
Народився 30 липня 1988 року в Маріуполі Донецької області. Закінчив факультет міжнародних відносин у Київському міжнародному університеті. Був виконавчим продюсером ТОВ "Квартал 95". Також обіймав посаду виконавчого продюсера Першого автомобільного каналу. Був продюсером проектів на ТРК "Україна".
На парламентських виборах 2019 року кандидат у народні депутати від партії Слуга народу, № 141 у списку.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Верховна рада України звільнила Романа Лещенка з посади міністра аграрної політики та продовольства. І призначила на його місце Миколу Сольського.
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