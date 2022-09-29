"Займе кілька років": в Пентагоні пояснили щодо поставок 18 систем HIMARS Україні

"Закупівля та постачання цих систем HIMARS та пов’язаних з ними боєприпасів займе кілька років. Сьогоднішнє оголошення - це лише початок процесу закупівель", - пояснює чиновник.

Таким чином США планують мати HIMARS за контрактом й в резерві для їх подальшого постачання Україні в майбутньому.

"Якщо ми не інвестуємо сьогодні, щоб закупити HIMARS на майбутнє, їх не буде, коли вони стануть у нагоді українським збройним силам у майбутньому. Це справді значна інвестиція, і вона призначена для того, щоб у майбутньому Україна мала те, що їй потрібно на довгострокову перспективу для стримування майбутніх загроз", - додав чиновник.

Водночас Штати й надалі продовжать передавати необхідне нашим воїнам озброєння з власних запасів.