"Займет несколько лет": в Пентагоне объяснили по поводу поставок 18 систем HIMARS Украине

Соединенные Штаты Америки, в рамках последнего пакета помощи Украине, планируют закупать РСЗО HIMARS у производителя, а не изымать их из своих запасов, как это было раньше.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пентагона.
"Закупка и поставка этих систем HIMARS и связанных с ними боеприпасов займет несколько лет. Сегодняшнее объявление - это только начало процесса закупок", – объясняет чиновник.
Таким образом, США планируют иметь HIMARS по контракту и в резерве для их дальнейшей поставки Украине в будущем.
"Если мы не инвестируем сегодня, чтобы закупить HIMARS на будущее, их не будет, когда они пригодятся украинским вооруженным силам в будущем. Это действительно значительная инвестиция, и она предназначена для того, чтобы в будущем Украина имела то, что ей нужно на долгосрочную перспективу для сдерживания будущих угроз", - добавил чиновник.
В то же время Штаты и дальше продолжат передавать необходимое нашим воинам вооружение из собственных запасов.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что Штаты объявили о новом пакете военной помощи Украине в размере 1,1 млрд долларов. В пакет, кроме 18 новых HIMARS и систем противодействия дронам, войдут сотни единиц бронетехники и радары. Издание раскрывало все подробности следующей помощи США.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.