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"Займет несколько лет": в Пентагоне объяснили по поводу поставок 18 систем HIMARS Украине

Фото: в Пентагоне объяснили по поставкам 18 систем HIMARS Украине (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Соединенные Штаты Америки, в рамках последнего пакета помощи Украине, планируют закупать РСЗО HIMARS у производителя, а не изымать их из своих запасов, как это было раньше.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пентагона.

"Закупка и поставка этих систем HIMARS и связанных с ними боеприпасов займет несколько лет. Сегодняшнее объявление - это только начало процесса закупок", – объясняет чиновник.

Таким образом, США планируют иметь HIMARS по контракту и в резерве для их дальнейшей поставки Украине в будущем.

"Если мы не инвестируем сегодня, чтобы закупить HIMARS на будущее, их не будет, когда они пригодятся украинским вооруженным силам в будущем. Это действительно значительная инвестиция, и она предназначена для того, чтобы в будущем Украина имела то, что ей нужно на долгосрочную перспективу для сдерживания будущих угроз", - добавил чиновник.

В то же время Штаты и дальше продолжат передавать необходимое нашим воинам вооружение из собственных запасов.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Штаты объявили о новом пакете военной помощи Украине в размере 1,1 млрд долларов. В пакет, кроме 18 новых HIMARS и систем противодействия дронам, войдут сотни единиц бронетехники и радары. Издание раскрывало все подробности следующей помощи США.

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