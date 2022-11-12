Займався "націоналізацією" майна на користь окупантів. У Харкові затримали колаборанта

У Харкові затримали чоловіка, який під час окупації Куп'янська співпрацював з окупантами. Він вивозив сільськогосподарську продукцію до Бєлгородської області РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Харківської обласної прокуратури.

"Аграрій з Куп'янська під час окупації міста налагодив тісні робочі зв‘язки зі спецслужбою РФ. Так, вони домовились, що чоловік буде відбирати техніку та майно у аграріїв Куп'янського району під приводом "націоналізації" на користь Російської Федерації", - йдеться у повідомленні.

Також колаборант надав окупантам складські приміщення власного підприємства для розміщення там російських військових. Аби вороги почували себе як вдома, підприємець попросив встановити свого знайомого супутникове телебачення РФ.

Поплічник окупантів наказав збирати сільськогосподарську продукцію та транспортувати її до Бєлгородської області РФ. До Росії було вивезено понад 10 тисяч тонн соняшника. У серпні чоловік отримав "патент" на торгову діяльність та сферу громадського харчування. А за місяць став на "облік" у "податковій".

"Власну позицію до окупантів підозрюваний не приховував. Перебуваючи з іншими людьми на території станції технічного обслуговування автомобілів у Куп‘янську, чоловік висловлювався на підтримку "руського миру" та політики очільника Російської Федерації", - пояснили у прокуратурі.

Чоловіка вдалося затримати у Харкові та взяти його під варту.