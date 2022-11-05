Працювала на окупантів. На Харківщині затримали екс-поліцейську

У Харківській області правоохоронці затримали колишню поліцейську, яка під час окупації вступила до лав створеної росіянами "народної міліції".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Нацполіції.

Жінка раніше обіймала посаду дільничного офіцера поліції Куп'янського райвідділу. Однак після окупації регіону відмовилася залишати його та була звільнена.

"Жінка добровільно передала видану їй табельну вогнепальну зброю військовим РФ і працювала на посаді "в.о. Страшного дільничного інспектора". Після деокупації колишня поліцейська ховалася у підвальних приміщеннях у селищі Дворічна", - розповіли у поліції.

Зрадниці тепер загрожує тюремний термін від дванадцяти до п'ятнадцяти років.