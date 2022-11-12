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Занимался "национализацией" имущества в пользу оккупантов. В Харькове задержали коллаборанта

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Украина, Суббота 12 ноября 2022 15:21
Занимался "национализацией" имущества в пользу оккупантов. В Харькове задержали коллаборанта Фото: В Харькове задержали коллаборанта (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

В Харькове задержан мужчина, который во время оккупации Купянска сотрудничал с оккупантами. Он вывозил сельскохозяйственную продукцию в Белгородскую область РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Харьковской областной прокуратуры.

"Аграрий из Купянска во время оккупации города наладил тесные рабочие связи со спецслужбой РФ. Они договорились, что мужчина будет отбирать технику и имущество у аграриев Купянского района под предлогом "национализации" в пользу Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Также коллаборант предоставил оккупантам складские помещения собственного предприятия для размещения там российских военных. Чтобы враги чувствовали себя дома, предприниматель попросил установить своего знакомого спутниковое телевидение РФ.

Приспешник кафиров приказал собирать сельскохозяйственную продукцию и транспортировать ее в Белгородскую область РФ. В Россию было вывезено более 10 тысяч тонн подсолнечника. В августе мужчина получил патент на торговую деятельность и сферу общественного питания. А через месяц стал на "учет" в "налоговой".

"Собственную позицию к оккупантам подозреваемый не скрывал. Находясь с другими людьми на территории станции технического обслуживания автомобилей в Купянске, мужчина высказывался в поддержку "русского мира" и политики главы Российской Федерации", - пояснили в прокуратуре.

Мужчину удалось задержать в Харькове и взять под стражу.

Напомним, в Харьковской области задержали бывшую полицейскую, которая работала на оккупантов и вступила в ряды так называемой "народной милиции".

Также пограничники задержали сторонника оккупантов в Харьковской области. У него обнаружили гранаты и самодельную взрывчатку.

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