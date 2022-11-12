Занимался "национализацией" имущества в пользу оккупантов. В Харькове задержали коллаборанта

В Харькове задержан мужчина, который во время оккупации Купянска сотрудничал с оккупантами. Он вывозил сельскохозяйственную продукцию в Белгородскую область РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Харьковской областной прокуратуры.

"Аграрий из Купянска во время оккупации города наладил тесные рабочие связи со спецслужбой РФ. Они договорились, что мужчина будет отбирать технику и имущество у аграриев Купянского района под предлогом "национализации" в пользу Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Также коллаборант предоставил оккупантам складские помещения собственного предприятия для размещения там российских военных. Чтобы враги чувствовали себя дома, предприниматель попросил установить своего знакомого спутниковое телевидение РФ.

Приспешник кафиров приказал собирать сельскохозяйственную продукцию и транспортировать ее в Белгородскую область РФ. В Россию было вывезено более 10 тысяч тонн подсолнечника. В августе мужчина получил патент на торговую деятельность и сферу общественного питания. А через месяц стал на "учет" в "налоговой".

"Собственную позицию к оккупантам подозреваемый не скрывал. Находясь с другими людьми на территории станции технического обслуживания автомобилей в Купянске, мужчина высказывался в поддержку "русского мира" и политики главы Российской Федерации", - пояснили в прокуратуре.

Мужчину удалось задержать в Харькове и взять под стражу.