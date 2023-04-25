СБУ викрила ще 11 освітян-колаборантів, які займались пропагуванням російських наративів й русифікацією в школах тимчасово окупованого Маріуполя.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора.

"У результаті комплексних заходів ще 11 педагогам повідомлено про підозру у добровільній співпраці з окупантами. Серед них - очільники захоплених українських шкіл та відділів освіти", - пише пресслужба.

Повідомлено про підозру "директорці" одного із середніх навчальних закладів Новоазовського району. Зрадниця закликала випускників вступати до російських вишів й "присвятити себе" праці на користь країни-агресора.

"Крім цього, у Маріуполі викрито колишню вчительку, яка після захоплення міста підтримала загарбників і запропонувала їм свою допомогу у поширенні кремлівського режиму. За це її призначили "заступником директора" школи № 26", - додає пресслужба.

Одним з перших рішень зрадниці було знищення всіх українських підручників, що були у бібліотеці освітньої установи.

Зокрема було задокументовано злочинну діяльність очільниці створеного агресором "відділу освіти Маріуполя". Вона приймала "звіти" від керівників місцевих навчальних закладів щодо організації освітнього процесу за російськими "стандартами".

"За всіма викритими фактами тривають комплексні заходи для притягнення винних до відповідальності за злочини проти нашої держави", - пише СБУ.

Фото: Займались русифікацією в школах Маріуполя. Повідомлено про підозру 11 освітянам (t.me/pgo_gov_ua)