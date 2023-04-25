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Занимались русификацией в школах Мариуполя. Сообщено о подозрении 11 педагогам

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Вторник 25 апреля 2023 16:47
Занимались русификацией в школах Мариуполя. Сообщено о подозрении 11 педагогам Фото: занимались русификацией в школах Мариуполя. Сообщено о подозрении 11 педагогам (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

СБУ разоблачила еще 11 педагогов-коллаборантов, которые занимались пропагандой российских нарративов и русификацией в школах временно оккупированного Мариуполя.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

"В результате комплексных мероприятий еще 11 педагогам сообщено о подозрении в добровольном сотрудничестве с оккупантами. Среди них - руководители захваченных украинских школ и отделов образования", - пишет пресс-служба.

Сообщено о подозрении "директору" одного из средних учебных заведений Новоазовского района. Предательница призвала выпускников поступать в российские вузы и "посвятить себя" работе в пользу страны-агрессора.

"Кроме этого, в Мариуполе разоблачили бывшую учительницу, которая после захвата города поддержала захватчиков и предложила им свою помощь в распространении кремлевского режима. За это ее назначили "заместителем директора" школы № 26", - добавляет пресс-служба.

Одним из первых решений предательницы было уничтожение всех украинских учебников, которые были в библиотеке образовательного учреждения.

В частности была задокументирована преступная деятельность руководительницы созданного агрессором "отдела образования Мариуполя". Она принимала "отчеты" от руководителей местных учебных заведений по организации образовательного процесса по российским "стандартам".

"По всем разоблаченным фактам продолжаются комплексные мероприятия для привлечения виновных к ответственности за преступления против нашего государства", - пишет СБУ.

Занимались русификацией в школах Мариуполя. Сообщено о подозрении 11 педагогам

Фото: Занимались русификацией в школах Мариуполя. Сообщено о подозрении 11 педагогам (t.me/pgo_gov_ru)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что СБУ разоблачила межрегиональную сеть пророссийских интернет-агентов в Украине.

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