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Займалась "соцзахистом" при окупантах. Правоохоронці затримали колаборантку на Донбасі

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П'ятниця 14 квітня 2023 17:32
Займалась "соцзахистом" при окупантах. Правоохоронці затримали колаборантку на Донбасі Фото: Правоохоронці затримали колаборантку на Донбасі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Жителька села Ямпіль (Донецька область) працювала на окупантів та отримала фейкову посаду у "соцзахисті". Правоохоронці її виявили та заарештували.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Донецької обласної прокуратури.

У серпні 2022 року, під час окупації Лиману військами РФ, мешканка села Ямпіль надала добровільну згоду на співпрацю з окупантами. Вона обійняла так звану посаду завідувачки сектора опіки та піклування "Управління праці і соціального захисту населення адміністрації м. Красний Лиман "ДНР".

"Підозрювана організовувала роботу ввіреного їй підрозділу, займалась підбором кадрів, надавала вказівки підлеглим працівникам та звітувала перед "керівництвом", - йдеться у повідомленні.

Разом з іншими "співробітниками" фейкової установи пройшла так зване навчання у Єнакієвому, по завершенню якого отримала "нормативні документи" і "інструкції" щодо подальшого служіння окупантам.

Її затримали, повідомили про підозру у колабораційній діяльності та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, що агент ФСБ шукав позиції Сил оборони у Сумській області та передавав цю інформацію окупантам. Правоохоронці виявили його та повідомили про підозру у державній зраді.

Додамо, що Служба безпеки України затримала двох агентів ФСБ в Харківській області, які розвідували українські оборонні рубежі на кордоні з Росією.

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