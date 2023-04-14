ua ru
Пт, 14 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Занималась "соцзащитой" при оккупантах. Правоохранители задержали коллаборантку на Донбассе

Новина українською →
Пятница 14 апреля 2023 17:32
Занималась "соцзащитой" при оккупантах. Правоохранители задержали коллаборантку на Донбассе Фото: Правоохранители задержали коллаборантку на Донбассе (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Жительница села Ямполь (Донецкая область) работала на окупантов и получила фейковую должность в "соцзащите". Правоохранители ее обнаружили и арестовали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Донецкой областной прокуратуры.

В августе 2022 года, во время оккупации Лимана войсками РФ, жительница села Ямполь дала добровольное согласие на сотрудничество с оккупантами. Она заняла так называемую должность заведующей сектором опеки и попечительства "Управление труда и социальной защиты населения администрации г. Красный Лиман "ДНР".

"Подозреваемая организовывала работу вверенного ей подразделения, занималась подбором кадров, давала указания подчиненным работникам и отчитывалась перед "руководством", - говорится в сообщении.

Вместе с другими "сотрудниками" фейкового учреждения прошла так называемая учеба в Енакиево, по завершению которой получила "нормативные документы" и "инструкции" по дальнейшему служению оккупантам.

Ее задержали, сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, агент ФСБ искал позиции Сил обороны в Сумской области и передавал эту информацию оккупантам. Правоохранители обнаружили его и сообщили о подозрении в государственной измене.

Добавим, что Служба безопасности Украины задержала двух агентов ФСБ в Харьковской области, разведывавших украинские оборонные рубежи на границе с Россией.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Донбасс ДНР Донецкая область Война в Украине
NEWS
Украина не сообщала США планы наступления из-за сомнений в их способности хранить тайны, - AP
Украина не сообщала США планы наступления из-за сомнений в их способности хранить тайны, - AP
DAILY
Конец эпохи? Удержит ли Эрдоган власть после выборов в Турции и чего ждать Украине
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Конец эпохи? Удержит ли Эрдоган власть после выборов в Турции и чего ждать Украине