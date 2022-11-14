Займає зайве місце на екрані. Тwitter прибере одну з функцій

У соціальній мережі Twitter відтепер не відображатиметься інформація про те, з якого гаджета було викладено публікацію.

Власник соцмережі Ілон Маск повідомив про вилучення цієї функції, а також вибачився за повільну роботу Twitter у багатьох країнах. За його словами, оновлення програми для користувачів з Індії може займати до 20 секунд, тим часом у США воно займає не більше двох секунд.

"Незабаром цю проблему буде вирішено. Крім того, ми нарешті перестанемо додавати інформацію про те, з якого пристрою був написаний твіт (порожня трата місця на екрані)", - написав Маск в особистому акаунті соцмережі.