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Займає зайве місце на екрані. Тwitter прибере одну з функцій

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США, Понеділок 14 листопада 2022 21:15
Займає зайве місце на екрані. Тwitter прибере одну з функцій Фото: Ілон Маск постійно змінює функції соцмережі Twitter (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

У соціальній мережі Twitter відтепер не відображатиметься інформація про те, з якого гаджета було викладено публікацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Ілона Маска.

Власник соцмережі Ілон Маск повідомив про вилучення цієї функції, а також вибачився за повільну роботу Twitter у багатьох країнах. За його словами, оновлення програми для користувачів з Індії може займати до 20 секунд, тим часом у США воно займає не більше двох секунд.

"Незабаром цю проблему буде вирішено. Крім того, ми нарешті перестанемо додавати інформацію про те, з якого пристрою був написаний твіт (порожня трата місця на екрані)", - написав Маск в особистому акаунті соцмережі.

Займає зайве місце на екрані. Тwitter прибере одну з функцій

Ілон Маск очолив Twitter 28 жовтня. Рішення про придбання компанії він пояснив тим, що для майбутньої цивілізації важливо мати цифровий майданчик, на якому "може обговорюватися широкий спектр думок у здоровій манері". Угода коштувала підприємцю 44 млрд доларів.

Вже 9 листопада бізнесмен попередив, що соцмережа робитиме "багато дурниць", а наступного дня припустився можливості банкрутства соціальної мережі, якщо 2023 року вона не зможе заробляти більше грошей, ніж витрачає.

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Илон Маск
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