Займає зайве місце на екрані. Тwitter прибере одну з функцій
У соціальній мережі Twitter відтепер не відображатиметься інформація про те, з якого гаджета було викладено публікацію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Ілона Маска.
Власник соцмережі Ілон Маск повідомив про вилучення цієї функції, а також вибачився за повільну роботу Twitter у багатьох країнах. За його словами, оновлення програми для користувачів з Індії може займати до 20 секунд, тим часом у США воно займає не більше двох секунд.
"Незабаром цю проблему буде вирішено. Крім того, ми нарешті перестанемо додавати інформацію про те, з якого пристрою був написаний твіт (порожня трата місця на екрані)", - написав Маск в особистому акаунті соцмережі.
Ілон Маск очолив Twitter 28 жовтня. Рішення про придбання компанії він пояснив тим, що для майбутньої цивілізації важливо мати цифровий майданчик, на якому "може обговорюватися широкий спектр думок у здоровій манері". Угода коштувала підприємцю 44 млрд доларів.
Вже 9 листопада бізнесмен попередив, що соцмережа робитиме "багато дурниць", а наступного дня припустився можливості банкрутства соціальної мережі, якщо 2023 року вона не зможе заробляти більше грошей, ніж витрачає.
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