Маск попередив про можливе банкрутство Twitter, - Bloomberg

Ілон Маск у своєму першому зверненні до співробітників Twitter після покупки компанії за 44 млрд доларів заявив про можливе банкрутство, якщо вона не почне приносити більше грошей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Попередження прозвучало на тлі бурхливого початку керівництва Маска соціальною мережею - двотижневого періоду, протягом якого він звільнив половину співробітників Twitter, звільнив більшість топ-менеджерів і наказав співробітникам припинити працювати з дому.

Один керівник, який до 10 листопада був частиною нової керівної команди Маска, Йоель Рот, пішов із компанії, повідомили люди, знайомі із ситуацією. Інша Робін Віллер також подала у відставку, але Маск переконав її залишитися.

У той час як викуп вивів Twitter з-під контролю публічних ринків, Маск навантажив компанію боргом майже на 13 млрд доларів, який тепер знаходиться в руках семи банків Уолл-стріт, які не змогли передати його інвесторам.

Довіра до компанії впала так швидко, що навіть до коментарів Маска про банкрутство деякі фонди пропонували викупити кредити всього за 60 центів за долар - ціна, зазвичай призначена для компаній, що перебувають у тяжкому фінансовому становищі.

У своєму зверненні до персоналу Маск зробив кілька суворих попереджень. Співробітники повинні готуватися до 80-годинного робочого тижня. Буде менше офісних привілеїв на зразок безкоштовної їжі. І він поклав край гнучкості епохи пандемії, яка дозволяла співробітникам працювати з дому.

Коли його запитали про перспективу виснаження, Маск сказав: "Нам усім потрібно бути більш хардкорними".

Обговорюючи фінанси та майбутнє Twitter, Маск сказав, що компанії необхідно терміново діяти, щоб створити свій продукт за підпискою Twitter Blue вартістю 8 доларів, за який користувачі захочуть платити з огляду на відмову рекламодавців.

За словами людини, знайомої з її стилем управління, у минулому Маск використав загрозу фінансового краху, намагаючись мотивувати працівників. За словами цієї людини, вона намагається передати думку про те, що якщо люди не будуть старанно працювати, Twitter опиниться у дуже важкому становищі.