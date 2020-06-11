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Хто зайде в Раду замість Ткаченка: ЦВК прийняла рішення

Новини » Політика     11.06.2020 - 16:02
Хто зайде в Раду замість Ткаченка: ЦВК прийняла рішення
Фото: Денис Маслов (facebook.com dnepr lawyer)

Маслов зайде в парламент замість Ткаченка

Місце депутата Верховної ради від "Слуги народу" Олександра Ткаченка в парламенті займе екс-суддя і юрист з Дніпра Денис Маслов. Таке рішення сьогодні затвердила Центральна виборча комісія.

Про це повідомляє прес-служба комісії.

Зокрема, ЦВК визнала Маслова обраним народним депутатом. Він включений до виборчого списку партії СН під №138.

Так, Рада своєю постановою достроково припинила повноваження народного депутата Олександра Ткаченка, обраного на позачергових виборах народних депутатів 21 липня 2019 року, у зв'язку з особистою заявою про складення ним депутатських повноважень.

"Тому комісія визнала обраним народним депутатом України на зазначених виборах в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі Маслова Дениса В'ячеславовича, 1983 року народження, освіта вища, директора ТОВ "Авін Трейд", проживає у Дніпрі, члена політичної партії "Слуга народу", - зазначено в повідомленні.

Нагадаємо, раніше глава фракції СН Давид Арахамія анонсував, що місце Ткаченка займе Маслов.

Як писало РБК-Україна, 4 червня нардеп від "Слуги народу" Олександр Ткаченко став міністром культури.

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Автор: Юлия Струк

Теги Новини України Центральна виборча комісіяВерховна Рада
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