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Заяву на страхові виплати можна подати онлайн: покрокова інструкція ПФУ

Фото: заяву на страхові виплати можна подати онлайн (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Пенсійний фонд України запровадив новий сервіс подання заяв щодо призначення/перерахунку/продовження страхових виплат у зв’язку з нещасним випадком на виробництві чи професійним захворюванням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ПФУ.

Відтепер постраждалі  особи або члени їх сімей можуть подати онлайн:

  • заяву про призначення/перерахунок/продовження страхової виплати у зв’язку з нещасним випадком на виробництві (професійним захворюванням);
  • заяву про призначення/перерахунок/продовження страхової виплати у зв’язку зі смертю годувальника;
  • заяву про відшкодування витрат на поховання потерпілого та пов’язані з цим ритуальні послуги;
  • заяву про здійснення страхової виплати (поновлення або добровільне припинення виплати, виплата недоотриманих страхових сум тощо);
  • заяву про компенсацію витрат (компенсація проїзду, витрат на житло).

Алгоритм дій наступний:

  1. Заходимо в особистий кабінет на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України з допомогою КЕП.
  2. В особистому кабінеті на панелі зліва в розділі "Комунікації з ПФУ" обираємо опцію "Заява на страхову виплату".
  3. Надаємо згоду на дистанційне інформування та натискаємо кнопку "Продовжити".
  4. У спливаючому вікні "Заяви на страхову виплату" з наданого переліку обираємо саме той тип заяви, який потрібно.
  5. У заяві заповнюємо всі обов’язкові поля, позначені зірочкою: вносимо загальні та адресні дані заявника, зазначаємо інформацію про страховий випадок, вказуємо дані для призначення страхової виплати, додаємо скан-копії необхідних документів.
  6. Надаємо згоду на передачу та обробку персональних даних та натискаємо кнопку "Сформувати заяву".
  7. Перевіряємо дані сформованої заяви, підписуємо КЕП та надсилаємо до Пенсійного фонду України.

Нагадаємо, ПФУ отримав повноваження щодо виплат житлових субсидій, а також виплат у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та від нещасного випадку на виробництві.

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