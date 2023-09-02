Заяву на страхові виплати можна подати онлайн: покрокова інструкція ПФУ

В особистому кабінеті на панелі зліва в розділі "Комунікації з ПФУ" обираємо опцію "Заява на страхову виплату".
Надаємо згоду на дистанційне інформування та натискаємо кнопку "Продовжити".
У спливаючому вікні "Заяви на страхову виплату" з наданого переліку обираємо саме той тип заяви, який потрібно.
У заяві заповнюємо всі обов’язкові поля, позначені зірочкою: вносимо загальні та адресні дані заявника, зазначаємо інформацію про страховий випадок, вказуємо дані для призначення страхової виплати, додаємо скан-копії необхідних документів.
Надаємо згоду на передачу та обробку персональних даних та натискаємо кнопку "Сформувати заяву".
Перевіряємо дані сформованої заяви, підписуємо КЕП та надсилаємо до Пенсійного фонду України.
Нагадаємо, ПФУ отримав повноваження щодо виплат житлових субсидій, а також виплат у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та від нещасного випадку на виробництві.