Заявление на страховые выплаты можно подать онлайн: пошаговая инструкция ПФУ

В личном кабинете на панели слева в разделе "Коммуникации с ПФУ" выбираем опцию "Заявление на страховую выплату".
Даем согласие на дистанционное информирование и нажимаем кнопку "Продолжить".
В раскрывающемся окне "Заявления на страховую выплату" из предоставленного перечня выбираем именно тот тип заявления, который требуется.
В заявлении заполняем все обязательные поля, отмеченные звездочкой: вносим общие и адресные данные заявителя, указываем информацию о страховом случае, указываем данные для назначения страховой выплаты, добавляем сканкопии необходимых документов.
Даем согласие на передачу и обработку персональных данных и нажимаем кнопку "Сформировать заявление".
Проверяем данные сформированного заявления, подписываем КЭП и направляем в Пенсионный фонд Украины.
Напомним, ПФУ получил полномочия по выплате жилищных субсидий, а также выплат в связи с временной потерей трудоспособности и от несчастного случая на производстве.