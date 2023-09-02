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Заявление на страховые выплаты можно подать онлайн: пошаговая инструкция ПФУ

Фото: заявление на страховые выплаты можно подать онлайн (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Пенсионный фонд Украины ввел новый сервис подачи заявлений по назначению/перерасчету/продлению страховых выплат в связи с несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПФУ.

Теперь пострадавшие лица или члены их семей могут подать онлайн:

  • заявление о назначении/перерасчете/продолжении страховой выплаты в связи с несчастным случаем на производстве (профессиональным заболеванием);
  • заявление о назначении/перерасчете/продолжении страховой выплаты в связи со смертью кормильца;
  • заявление о возмещении расходов на погребение потерпевшего и связанные с этим ритуальные услуги;
  • заявление об осуществлении страховой выплаты (возобновление или добровольное прекращение выплаты, выплата недополученных страховых сумм и т.п.);
  • заявление о компенсации расходов (возмещение проезда, расходов на жилье).

Алгоритм действий следующий:

  1. Заходим в личный кабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины с помощью КЭП.
  2. В личном кабинете на панели слева в разделе "Коммуникации с ПФУ" выбираем опцию "Заявление на страховую выплату".
  3. Даем согласие на дистанционное информирование и нажимаем кнопку "Продолжить".
  4. В раскрывающемся окне "Заявления на страховую выплату" из предоставленного перечня выбираем именно тот тип заявления, который требуется.
  5. В заявлении заполняем все обязательные поля, отмеченные звездочкой: вносим общие и адресные данные заявителя, указываем информацию о страховом случае, указываем данные для назначения страховой выплаты, добавляем сканкопии необходимых документов.
  6. Даем согласие на передачу и обработку персональных данных и нажимаем кнопку "Сформировать заявление".
  7. Проверяем данные сформированного заявления, подписываем КЭП и направляем в Пенсионный фонд Украины.

Напомним, ПФУ получил полномочия по выплате жилищных субсидий, а также выплат в связи с временной потерей трудоспособности и от несчастного случая на производстве.

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