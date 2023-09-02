Заяву на страхові виплати можна подати онлайн: покрокова інструкція ПФУ
Фото: заяву на страхові виплати можна подати онлайн (Віталій Носач, РБК-Україна)
Пенсійний фонд України запровадив новий сервіс подання заяв щодо призначення/перерахунку/продовження страхових виплат у зв’язку з нещасним випадком на виробництві чи професійним захворюванням.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ПФУ.
Відтепер постраждалі особи або члени їх сімей можуть подати онлайн:
- заяву про призначення/перерахунок/продовження страхової виплати у зв’язку з нещасним випадком на виробництві (професійним захворюванням);
- заяву про призначення/перерахунок/продовження страхової виплати у зв’язку зі смертю годувальника;
- заяву про відшкодування витрат на поховання потерпілого та пов’язані з цим ритуальні послуги;
- заяву про здійснення страхової виплати (поновлення або добровільне припинення виплати, виплата недоотриманих страхових сум тощо);
- заяву про компенсацію витрат (компенсація проїзду, витрат на житло).
Алгоритм дій наступний:
- Заходимо в особистий кабінет на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України з допомогою КЕП.
- В особистому кабінеті на панелі зліва в розділі "Комунікації з ПФУ" обираємо опцію "Заява на страхову виплату".
- Надаємо згоду на дистанційне інформування та натискаємо кнопку "Продовжити".
- У спливаючому вікні "Заяви на страхову виплату" з наданого переліку обираємо саме той тип заяви, який потрібно.
- У заяві заповнюємо всі обов’язкові поля, позначені зірочкою: вносимо загальні та адресні дані заявника, зазначаємо інформацію про страховий випадок, вказуємо дані для призначення страхової виплати, додаємо скан-копії необхідних документів.
- Надаємо згоду на передачу та обробку персональних даних та натискаємо кнопку "Сформувати заяву".
- Перевіряємо дані сформованої заяви, підписуємо КЕП та надсилаємо до Пенсійного фонду України.
Нагадаємо, ПФУ отримав повноваження щодо виплат житлових субсидій, а також виплат у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та від нещасного випадку на виробництві.