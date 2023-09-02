Заяву на страхові виплати можна подати онлайн: покрокова інструкція ПФУ

Фото: заяву на страхові виплати можна подати онлайн (Віталій Носач, РБК-Україна)

Пенсійний фонд України запровадив новий сервіс подання заяв щодо призначення/перерахунку/продовження страхових виплат у зв’язку з нещасним випадком на виробництві чи професійним захворюванням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ПФУ.

Відтепер постраждалі особи або члени їх сімей можуть подати онлайн: заяву про призначення/перерахунок/продовження страхової виплати у зв’язку з нещасним випадком на виробництві (професійним захворюванням);

заяву про призначення/перерахунок/продовження страхової виплати у зв’язку зі смертю годувальника;

заяву про відшкодування витрат на поховання потерпілого та пов’язані з цим ритуальні послуги;

заяву про здійснення страхової виплати (поновлення або добровільне припинення виплати, виплата недоотриманих страхових сум тощо);

заяву про компенсацію витрат (компенсація проїзду, витрат на житло). Алгоритм дій наступний: Заходимо в особистий кабінет на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України з допомогою КЕП. В особистому кабінеті на панелі зліва в розділі "Комунікації з ПФУ" обираємо опцію "Заява на страхову виплату". Надаємо згоду на дистанційне інформування та натискаємо кнопку "Продовжити". У спливаючому вікні "Заяви на страхову виплату" з наданого переліку обираємо саме той тип заяви, який потрібно. У заяві заповнюємо всі обов’язкові поля, позначені зірочкою: вносимо загальні та адресні дані заявника, зазначаємо інформацію про страховий випадок, вказуємо дані для призначення страхової виплати, додаємо скан-копії необхідних документів. Надаємо згоду на передачу та обробку персональних даних та натискаємо кнопку "Сформувати заяву". Перевіряємо дані сформованої заяви, підписуємо КЕП та надсилаємо до Пенсійного фонду України.