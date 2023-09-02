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Заяву на страхові виплати можна подати онлайн: покрокова інструкція ПФУ

Україна, Субота 02 вересня 2023 08:01
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Заяву на страхові виплати можна подати онлайн: покрокова інструкція ПФУ Фото: заяву на страхові виплати можна подати онлайн (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Пенсійний фонд України запровадив новий сервіс подання заяв щодо призначення/перерахунку/продовження страхових виплат у зв’язку з нещасним випадком на виробництві чи професійним захворюванням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ПФУ.

Відтепер постраждалі особи або члени їх сімей можуть подати онлайн:

  • заяву про призначення/перерахунок/продовження страхової виплати у зв’язку з нещасним випадком на виробництві (професійним захворюванням);
  • заяву про призначення/перерахунок/продовження страхової виплати у зв’язку зі смертю годувальника;
  • заяву про відшкодування витрат на поховання потерпілого та пов’язані з цим ритуальні послуги;
  • заяву про здійснення страхової виплати (поновлення або добровільне припинення виплати, виплата недоотриманих страхових сум тощо);
  • заяву про компенсацію витрат (компенсація проїзду, витрат на житло).

Алгоритм дій наступний:

  1. Заходимо в особистий кабінет на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України з допомогою КЕП.Заяву на страхові виплати можна подати онлайн: покрокова інструкція ПФУ
  2. В особистому кабінеті на панелі зліва в розділі "Комунікації з ПФУ" обираємо опцію "Заява на страхову виплату".Заяву на страхові виплати можна подати онлайн: покрокова інструкція ПФУ
  3. Надаємо згоду на дистанційне інформування та натискаємо кнопку "Продовжити".Заяву на страхові виплати можна подати онлайн: покрокова інструкція ПФУ
  4. У спливаючому вікні "Заяви на страхову виплату" з наданого переліку обираємо саме той тип заяви, який потрібно.Заяву на страхові виплати можна подати онлайн: покрокова інструкція ПФУ
  5. У заяві заповнюємо всі обов’язкові поля, позначені зірочкою: вносимо загальні та адресні дані заявника, зазначаємо інформацію про страховий випадок, вказуємо дані для призначення страхової виплати, додаємо скан-копії необхідних документів.Заяву на страхові виплати можна подати онлайн: покрокова інструкція ПФУ
  6. Надаємо згоду на передачу та обробку персональних даних та натискаємо кнопку "Сформувати заяву".Заяву на страхові виплати можна подати онлайн: покрокова інструкція ПФУ
  7. Перевіряємо дані сформованої заяви, підписуємо КЕП та надсилаємо до Пенсійного фонду України.Заяву на страхові виплати можна подати онлайн: покрокова інструкція ПФУ

Нагадаємо, ПФУ отримав повноваження щодо виплат житлових субсидій, а також виплат у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та від нещасного випадку на виробництві.

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