Заявление на страховые выплаты можно подать онлайн: пошаговая инструкция ПФУ

Фото: заявление на страховые выплаты можно подать онлайн (Виталий Носач, РБК-Украина)

Пенсионный фонд Украины ввел новый сервис подачи заявлений по назначению/перерасчету/продлению страховых выплат в связи с несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПФУ.

Теперь пострадавшие лица или члены их семей могут подать онлайн: заявление о назначении/перерасчете/продолжении страховой выплаты в связи с несчастным случаем на производстве (профессиональным заболеванием);

заявление о назначении/перерасчете/продолжении страховой выплаты в связи со смертью кормильца;

заявление о возмещении расходов на погребение потерпевшего и связанные с этим ритуальные услуги;

заявление об осуществлении страховой выплаты (возобновление или добровольное прекращение выплаты, выплата недополученных страховых сумм и т.п.);

заявление о компенсации расходов (возмещение проезда, расходов на жилье). Алгоритм действий следующий: Заходим в личный кабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины с помощью КЭП. В личном кабинете на панели слева в разделе "Коммуникации с ПФУ" выбираем опцию "Заявление на страховую выплату". Даем согласие на дистанционное информирование и нажимаем кнопку "Продолжить". В раскрывающемся окне "Заявления на страховую выплату" из предоставленного перечня выбираем именно тот тип заявления, который требуется. В заявлении заполняем все обязательные поля, отмеченные звездочкой: вносим общие и адресные данные заявителя, указываем информацию о страховом случае, указываем данные для назначения страховой выплаты, добавляем сканкопии необходимых документов. Даем согласие на передачу и обработку персональных данных и нажимаем кнопку "Сформировать заявление". Проверяем данные сформированного заявления, подписываем КЭП и направляем в Пенсионный фонд Украины.