Заяву Рубіо про "глухий кут" у переговорах по Україні неправильно зрозуміли, - конгресмен

Заява Рубіо про "глухий кут"

На думку Креншо, ніхто не повинен ображатися через слова Рубіо про "глухий кут".

"Думаю, тут сталося певне неправильне тлумачення його слів. Гадаю, і Зеленський, і Рубіо мають рацію. Я вважаю, що державний секретар Рубіо просто констатує очевидне", - каже Креншо.

За його словами, якщо дивитися на поточну ситуацію у війні РФ проти України з погляду військової справи, то загалом її можна охарактеризувати як "глухий кут".

"Водночас Зеленський також має рацію, коли каже, що для зміни динаміки такого глухого кута потрібно посилювати важелі впливу. І ми цілковито з цим погоджуємося", - запевнив конгрессмен.

Як треба діяти

Креншо повністю підтримує спроби переконати Ілона Маска знову увімкнути Starlink і підтримує запровадження "пекельних санкцій" проти Росії.

"Ми всі тут проголосували за законопроєкт про санкції, тож, очевидно, хочемо, щоб його реалізували, чи не так? Усе це посилює наші важелі впливу", - впевнений він.

Креншо також звернувся до Ілона Маска.

"І якби Ілон був тут, я сказав би йому ось що: іноді потрібно йти на ескалацію (адже він побоюється її), щоб згодом знизити напруженість. Саме так і потрібно діяти, особливо коли маєш справу з агресивним забіякою", - уточнив він.

Зеленський і Рубіо праві

Креншо резюмував, що ні Зеленський, ні Рубіо не помиляються.

"І мені здається, що слова Рубіо дещо неправильно інтерпретували. Він не закликає здаватися. Він не стверджує, що Україна зазнає поразки. Він просто оцінює ситуацію на полі бою", - каже він

За словами конгресмена, "ми всі ми тут на одному боці".

"Намагаємося змінити динаміку цієї ситуації, щоб змусити Путіна сісти за стіл переговорів і вести змістовний діалог. Очевидно, досі він цього не зробив", - повідомив він.