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Заявления на увольнение подают до 10% офицеров, - ВСУ

НовостиОбщество    22.03.2018 - 15:04
Фото: украинские военные (РБК-Украина, Виталий Носач)
Фото: украинские военные (РБК-Украина, Виталий Носач)

В ВСУ хотели снизить призывной возраст

В Украине до 10 % офицеров подают заявления на увольнение. Об этом на брифинге "Призыв граждан Украины на срочную военную службу и военную службу по призыву лиц офицерского состава" сообщил начальник Главного управления персонала - заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Артур Артеменко, передает корреспондент РБК-Украина.

"Увольняются до 10% офицеров. Мы хотели немного снизить призывной возраст, потому что юноша 18-ти лет еще не обременен семейными проблемами.. Но у нас все мотивированы, поэтому такое решение не было принято", - сообщил он.

На вопрос о призывном ресурсе Артеменко давать ответ отказался.

Напомним, с 1 марта 2018 года вступил в силу пункт 1 статьи 3 Указа президента "Об увольнении в запас военнослужащих строковой службы, сроках проведения очередных призывов и очередные призывы граждан Украины на срочную военную службу в 2018 году".

Кроме того, он заявил, что всего подлежат призыву 15,2 тыс. человек, из них в ВСУ будут направлены 8,9 тыс. человек.

В Украине увеличили число призывников в рамках весенней кампании Украина и НАТО договорились об активизации развития Сил спецопераций ВСУ
Теги: Вооруженные силы Украины, офицер
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